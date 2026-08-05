Slávistky si Ligu mistryň nezahrají, v předkole nestačily na Glasgow Rangers

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  23:12aktualizováno  23:21
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ilustrační snímek | foto: SK Slavia Praha

Fotbalistky pražské Slavie si ani v letošní sezoně nejprestižnější evropskou soutěž nezahrají. V úvodním utkání miniturnaje 2. předkola Ligy mistryň ve Skotsku vedly nad Glasgow Rangers ještě v 80. minutě 1:0 díky gólu Briedeové. Nakonec ale prohrály v prodloužení 1:2. V sobotu zabojují alespoň o účast v Evropském poháru.

Sobotní finále miniturnaje ve Skotsku o vstupenku do play off Ligy mistryň si zahrají Glasgow Rangers a Ajax Amsterdam. Ten zdolal ve čtvrtek Brøndby Kodaň 2:0.

Slávistky čeká v sobotu duel s Brøndby o 3. místo miniturnaje a hlavně účast v Evropském poháru, druhé evropské soutěži žen. Pokud slávistky zápas s dánským celkem nezvládnou, pohárová Evropa bude fuč.

Slávistický tým se pod vedením kouče Filipa Klapky během letní pauzy sice významně proměnil, když do polských Katowic odešly zkušené Martina Šurnovská či Molly McLoughlinová, ale stále má mistrovské i evropské ambice. Dres českých vicemistryň oblékla v létě Američanka Sierra Pennocková a Panamanka Hilary Jaénová. Ani jedna ale v základní sestavě ve Skotsku nenastoupila.

Ze Slovácka přišly opory Sabina Střížová a Lucie Jelínková a nejzvučnější jméno dorazilo z německé Frauen Bundesligy: šikovná střední záložnice Mária Mikolajová.

Právě drobná Slovenka byla i v základní jedenáctce Slavie, která na umělé trávě ve Skotsku vyběhla proti Rangers. Naopak Kateřina Svitková, která se vrací na trávník po mateřské pauze a porodu dcery Zoe, začala jen na lavičce.

Dlouho to pro slávistky vypadalo nadějně. Častěji držely balon, ale ne a ne se dostat do vápna. První střelu na branku si vypracovaly až ve 34. minutě. Pokus Dubcové ale mířil jen do rukavic skotské gólmanky Fifeové. Akce často táhla po levé lajně Američanka Briedeová, nejnebezpečnější hráčka Pražanek. A právě ta byla i jedinou slávistickou střelkyní. V 57. minutě využila křižnou nahrávku Kravčukové a tváří v tvář před skotskou gólmankou mířila přesně – 1:0.

Po vstřeleném gólu ale aktivita slávistek zeslábla. Nohy tuhly, kombinace vázly. V 73. minutě vběhla na hřiště Svitková, ale ani ta sešívanou souhru nerozhýbala. Skotský tým měl navrch. A v 82. minutě se díky střele k tyči od Dochertyové dočkal vyrovnání – 1:1. V samotném závěru základní hrací doby se pak dvakrát blýskla skvělými zákroky Votíková.

Slávistky ale potřebovaly zabrat hlavně v ofenzivě, kde to i v prodloužení drhlo. Šance Cvrčkové ani Briedové gólem neskončily, naopak skórovala Austinová. Ve 114. minutě byla vyloučena Hendleová, Pražanky však krátkou přesilovku nevyužily a odcházely do kabin s hlavou v dlaních a slzami v oč

Klíčový duel v boji o Evropský pohár čeká Svitkovou a spol. v sobotu. O týden později odstartují českou ligu – v Horních Měcholupech přivítají Viktorii Plzeň.

V pohárové Evropě je rovněž Sparta, která si zajistila přímou účast v play off Ligy mistryň. Soupeře se dozví 11. srpna. Evropský pohár pak čeká vůbec poprvé v historii třetí tým tabulky Slovan Liberec.

Liga mistrů žen
2. kolo kvalifikace - semifinále 5. 8. 2026 20:30
SK Slavia Praha SK Slavia Praha : Glasgow Rangers Glasgow Rangers 1:2P (0:0)
Góly:
58. Briedeová
Góly:
81. Dochertyová
102. Austinová
Sestavy:
Votíková – Veselá, Bendová (115. Polcarová, Jelínková, Bartovičová (C), Krejčiříková (85. Kroupová), Kravchuková (72. Žufánková), Dubcová (72. Svitková), Mikolajová, Briedeová, Cvrčková (106. Szewieczyková)
Sestavy:
Fifeová – Smithová (68. Collinsová), Austinová, Roelfsemová, Dochertyová (C) (107. Connolly-Jacksonová), Blakeová (68. Handleová), Thrysoeová, Cruftová, Berryová, Wilkonsonová (115. Blacková), Brookshireová (97. Boyceová)
Náhradníci:
Jaenová, Jílková, Korsunová, Kroupová, Pennocková, Polcarová, Sobotková, Svitková, Szewieczyková, Vavrlová, Žufánková
Náhradníci:
Blacková, Boyceová, Collinsová, Connolly-Jacksonová, Hendleová, Millerová, Ohbaová, Rarityová
Žluté karty:
77. Krejčíříková, 104. Žufánková, 110. Kroupová
Žluté karty:
113. Hendleová
Červené karty:
Červené karty:
114. Hendleová

Rozhodčí: Terteleacová – Mazgaová, Mostowská

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