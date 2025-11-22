Kdybych měl dva životy, oba dva ti dám... Slavia představila novou hymnu

Autor:
  13:10
Fotbalová Slavia má novou klubovou hymnu. Od slávistů pro slávisty. Její příprava trvala tři roky a vůbec poprvé zazní v Edenu před výkopem vršovického derby proti Bohemians 1905, které se hraje v sobotu v Edenu od 18:00. Klub věří, že hymna přetrvá desítky let a stane se součástí slávistické identity.

Slávistická hymna vznikla ve spolupráci s Českou filharmonií a zní v ní tóny skladby Vltava od Bedřicha Smetany.

Největší podíl na ní mají muzikanti Jakub Prachař, Jan Muchow a Lukáš Vala alias Strašák, bývalý speaker Tribuny sever a dirigent slávistické hudebky.

„Je to melodie, která v sobě nese hrdost a příslušnost k něčemu. K něčemu, kam patříme. Stmeluje nás. Na stadionu jsme jedna velká rodina – a ta melodie to v sobě má. Je to sjednocující řeka,“ uvedl pro klubový web Muchow.

Líbí se vám nová hymna fotbalové Slavie?

A Vala doplňuje: „Všechny hymny, které jsme měli – čest jejich autorům – byly krásné, ale spíš to byly písničky. Chybělo mi něco z dramaturgického pohledu před samotným zápasem. Hymna je pro mě něco, co si lidé s hrdostí zazpívají. Ne z reproduktorů, ale přímo na tribunách.“

Nahrávalo se v malém studiu pod Havlíčkovými sady a poprvé si ji fanoušci zazpívají před sobotním vršovickém derby proti Bohemians.

Do zpěvu a nahrávání se zapojili kromě hudebníků i lidé spjatí se Slavií. Třeba Hana Masopustová, manželka bývalého záložníka Slavie Lukáše Masopusta, která zpívala českou hymnu před derby „S“ v říjnu 2022.

Momentka z nahrávání hymny Slavie (vlevo David Prachař, vedle něj Lukáš Vala).

„Ve jménu našich otců stojíme při sobě. Jsme rodina, jsme národ. Bílá je čest, červená krev,“ začíná úvodní slovo.

A pokračuje se skandováním „Slavie! Praha! SKS!“, načež následuje zpěv:

„Červenobílá krev proudí v nás,
když hraje Slavie, zastaví se čas.
Je jedno, kde jsi doma, Eden je náš chrám,
kdybych měl dva životy, oba dva ti dám.

Nad Prahou září hvězda
na každou z našich cest,’
hvězda, co se nevzdá,
věrnost, síla, čest.
Věčná je Slavie, Slavie!“

Vstoupit do diskuse

Sledujte sportovní soutěže:

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.