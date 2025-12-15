Slavia mění sportovní úsek, do čela jdou Kovář s Marešem. Logický krok, řekl Tvrdík

Dva dny po odchodu předchozího sportovního ředitele Jiřího Bílka oznamuje pražská Slavia nové vedení sportovního úseku. Přemysla Kováře doplní Jakub Mareš a rozdělí si kompetence po vzoru fungování moderního fotbalu. „Už nejde o jednu funkci či jméno, ale o tým, který nese odpovědnost za sportovní směřování klubu. Nové nastavení vnímáme jako logický krok,“ řekl klubový šéf Jaroslav Tvrdík.
Přemysl Kovář, nový sportovní ředitel Slavie (vpravo) společně s klubovým šéfem Jaroslavem Tvrdíkem. | foto: SK Slavia Praha

Slavia změnu oznámila krátce po poledni na svém webu.

„Přemysl i Jakub jsou součástí Slavie řadu let a oba mají za sebou konkrétní výsledky, hlubokou znalost klubového prostředí a zároveň mezinárodní přesah,“ doplnil Tvrdík.

Oba budou společně zodpovědní nejen za přestupy, strategii a budování týmu. Dohlížet budou na akademii, skauting i rozvoj talentů.

Kovář, bývalý slávistický brankář, bude nově vystupovat s titulem sportovní ředitel. Mareš, dřívější šéf analytického týmu, bude sportovně-technický ředitel.

Oba budou v rámci klubu podřízení předsedovi představenstva Tvrdíkovi a 1. místopředsedovi Martinu Říhovi.

„Taková struktura umožní sportovnímu úseku pracovat ještě efektivněji. K podobnému modelu jsme směřovali delší dobu i s ohledem na nabyté zkušenosti u podobně velkých nebo větších zahraničních klubů,“ uvedl Říha.

„Rozdělení na sportovní a sportovně-technickou část považujeme za správnou odpověď na rostoucí komplexitu řízení klubu. Ani pro jednoho z nich nejde o nic zásadně nového, dochází k posílení jejich rolí a odpovědnosti,“ doplnil.

Kovář přišel do Slavie v roce 2017 a z pozice náhradního brankáře získal s mužstvem tři ligové tituly. Následně v klubu pokračoval jako funkcionář. Dosud měl na starost pozici výkonného ředitele sportovního úseku. V nové roli se bude starat zejména o A-tým, jeho propojení s druholigovou rezervou a dalšími mládežnickými týmy.

„Bude řídit každodenní provoz, metodiku, lidské zdroje a implementaci klubové filozofie. Spolu s Martinem Říhou bude mít hlavní roli v rámci vyjednávání přestupů a hráčských smluv,“ doplňuje Slavia.

Mareš ve Slavii působí pátým rokem a v tom posledním zastával funkci ředitele pro fotbalovou strategii. „Pod jeho vedením došlo k hlubší integraci dat, videa a sportovní expertizy do každodenní práce. Tento přístup přispěl k profesionalizaci řady oblastí a stal se jedním z pilířů dlouhodobé sportovní strategie klubu,“ píše Slavia.

V nové roli dostane na starost datové analytiky a videoanalytiky, skauting, rozvoj talentů a hostování.

„Slavia tímto krokem potvrzuje důraz na kontinuitu, profesionalitu a promyšlený rozvoj sportovního úseku,“ uzavírá klub.

V sobotu ho opustil dosavadní sportovní ředitel Jiří Bílek, který kývl na nabídku prvoligových Pardubic.

Tituly s ním ve funkci Slavia získala čtyři, třikrát vyhrála i domácí pohár a dvakrát hrála základní fázi Champions League. Navíc se podílel na několika vydařených přestupech – například Simy, Baha, Dioufa, Kinského či Davida a Matěje Juráskových.

Teď je před Slavií nová éra.

