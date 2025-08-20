Slavia vítá posilu z druhé ligy. Zaujal ji senegalský obránce Mbodji z Jihlavy

V jihlavském dresu odehrál pouhých šest zápasů a už se stěhuje na jednu z největších adres v Česku. Ke slávistickým fotbalistům se přidává jedenadvacetiletý senegalský obránce Youssoupha Mbodji, jmenovec záložníka Sanyanga, který do klubu přišel před dvěma měsíci. Slavia by za něj měla zaplatit přes 30 milionů korun.
V pondělí slávistický zájem potvrdil jihlavský šéf Lukáš Vaculík, ve středu kluby přestup dokončily.

„Jsem nadšený, že jsem v klubu, který má bohatou historii. Je to jako sen. Děkuju Jihlavě, že mi dala šanci. Díky ní jsem se mohl tady adaptovat a získat zkušenosti s českým fotbalem. Byl to důležitý krok,“ řekl Mbodji.

Slavia přivádí šestou letní posilu a třetí z Afriky. Po zmíněném devatenáctiletém Sanyangovi z Östersundu a stejně starém liberijském bekovi Emmanuelu Fullym jde o další příslib.

Mbodji zaujal poměrně rychle, v Jihlavě se sice objevil už v zimě, hrát ale mohl až od léta, kdy ho klub oficiálně zapsal. Ve druhé lize zatím naskočil pokaždé v základu a při remíze 1:1 v Chrudimi se prosadil gólově.

„Věděli jsme od začátku, že má předpoklady na to, aby se o něj zajímaly kluby z nejvyšší soutěže, ale počítali jsme s nabídkami až tak v zimní pauze,“ prozradil kouč Marek Jarolím.

Podle informací iDNES.cz nabídla Slavia za Mbodjiho přes 30 milionů korun a navíc i procenta z jeho dalšího případného přestupu. Jak doplnil server inFotbal.cz, částka se následně podělí i mezi agenta a mateřský klub Évian.

Ze stejného francouzského týmu kdysi vzešel i senegalský útočník Abdallah Sima, v současnosti hráč anglického Brightonu, který v posledním ročníku hostoval v Brestu. Ten v české lize začínal v Táborsku, odkud odcházel do Slavie.

Jiný senegalský fotbalista, El Hadji Diouf, před pár týdny ze Slavie přestoupil do West Hamu.

„Přišel jsem, abych hrál Ligu mistrů, získal titul a vyhrál pohár. Mallick Diouf i Sima jsou pro mě velkou inspirací, rád bych je ve Slavii napodobil,“ přeje si Mbodji.

