Slavia si stěžuje na sudí v derby: Nevíme, proč nezasáhl VAR. Chceme slyšet záznam

Autor:
  10:17aktualizováno  10:25
Komise rozhodčích, která se v pondělí zabývala situacemi z víkendové fotbalové ligy, potvrdila chyby sudích v derby mezi Spartou a Slavií, kde měl červenou kartu vidět za ostrý zákrok domácí Patrik Vydra. „Jsme rádi, že byla tato chyba pojmenována, přesto pro nás zůstává nepochopitelné, proč k zásahu ze strany VAR nedošlo,“ napsali hosté pár hodin poté.
Sparťanský záložník Patrik Vydra prochází okolo Muhammeda Chama ze Slavie.

Sparťanský záložník Patrik Vydra prochází okolo Muhammeda Chama ze Slavie. | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Slávistický útočník Tomáš Chorý během derby proti Spartě
Slávisté s kapitánem Janem Bořilem děkují fanouškům za podporu v derby proti...
Sparťané Asger Sörensen a Jan Kuchta litují neproměněné šance v derby proti...
Sparťanský stoper Filip Panák hlavičkuje v souboji s Tomášem Chorým ze Slavie.
27 fotografií

Slávistický záložník Ivan Schranz se v onen moment skácel k zemi v bolestech, hlavní rozhodčí Jan Všetečka zákrok posoudil jako jeho faul a ukázal výhodu pro Spartu.

Opakované záběry odhalily Vydrův pohyb směrem k míči, který sice odehrál, ale zároveň v rámci pohybu zasáhl soupeře nad kotníkem a následně jeho nohu přišlápl.

„Rozhodčí chybně neudělil červenou kartu. Domácí hráč sice míčem zahrál, ale do souboje šel nepřiměřenou silou a ze záběrů je patrné, že ohrozil zdraví soupeře. VAR chybně neintervenoval,“ řekla následně komise v tradičním komuniké.

„Prioritou rozhodčích by měla být vždy ochrana zdraví hráčů,“ navázala Slavia v prohlášení na svém webu. „V tomto případě šlo o zákrok, který mohl mít vážné následky, a právě proto považujeme za důležité, aby byl celý proces posuzování situace maximálně transparentní.“

Chtěli byste, aby se v české lize zveřejňovaly komunikace sudích během zápasu?

celkem hlasů: 265

Počínání videorozhodčího Karla Roučka, který měl k dispozici všechny záběry včetně těch zpomalených, označila za chybu. On měl podle komise rozhodčích do situace zasáhnout a doporučit vyloučení, místo toho nejspíš zákrok vyhodnotil na žlutou kartu, a v souladu s pravidly by tedy v tu chvíli intervenovat nemohl. A je jedno, že by Vydra po druhé žluté kartě rovněž odešel s červenou.

„Derby bylo ovlivněno chybou videorozhodčího Karla Roučka,“ vyložila si Slavia komuniké komise, která však počínání vyčetla i Všetečkovi.

„Za férové bychom považovali, aby komise rozhodčích po vzoru anglické Premier League zveřejnila záznam komunikace z VAR místnosti. Jen tak lze dát fanouškům i klubům jasnou odpověď, jak k této situaci došlo,“ navrhl vzápětí český mistr.

Anglický PGMOL, organizace sdružující tamní rozhodčí, kromě občasného zveřejňování komunikace mezi arbitry rovněž v reálném čase vysvětluje na sociálních sítích některé verdikty, zároveň se její šéf Howard Webb účastní pořadů v televizi, kde vybrané situace ještě detailněji rozebírá.

Přímou komunikaci mezi videoasistenty a rozhodčími na ploše zveřejňují u nejkřiklavějších situací jen s odstupem. Naopak v ragby je typicky slyšet úplně vše, co sudí probírají.

Je možné něco podobného chtít i v Česku?

Zatím jedinou výjimku učinila komise dva a půl roku zpátky, kdy zveřejnila komunikaci po utkání mezi Spartou a Brnem. O poločase dokonce vstoupil do přenosového vozu VAR naštvaný sparťanský majitel Daniel Křetínský, kterého pak trestala disciplinární komise. I z těchto důvodů je nově pracoviště VAR centralizované a sudí už nesedí v blízkosti stadionů.

„Nemám záběr, nemám důkaz,“ hlásil tehdy videorozhodčí Berka hlavnímu Radinovi na hřišti. I proto ponechal jeho původní verdikt, který byl podle komise nesprávný.

„Nejde jen o výsledek samotného zápasu, ale především o důvěru fanoušků v český fotbal a jistotu, že zdraví hráčů je chráněno,“ uzavírá Slavia.

Vstoupit do diskuse

Sledujte sportovní soutěže:

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.