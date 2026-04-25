ONLINE: Slavia - Olomouc 0:1, trefil se Sejk, hosté mají vyloučeného Lurvinka

Slavia před týdnem poprvé v ligovém ročníku prohrála, když nezvládla duel v Hradci Králové (1:2). A v předchozím domácím zápase neskórovala proti Plzni (0:0). Její původně desetibodový náskok v tabulce se ztenčil na polovinu.
Do sestavy se vrací útočník Chorý, jenž si odpykal trest za vyloučení proti Plzni. V základu je také obránce Zima po třízápasové absenci či Holeš po trestu za žluté karty.
Slávistický trenér Jindřich Trpišovský zvolil následující jedenáctku: Markovič – Holeš, Ogbu, Zima – Douděra, Moses, Sadílek, Jurásek – Provod, Chorý, Kušej.
Olomouc bojuje o elitní šestku, kterou však nemá ve svých rukách. Aby v nadstavbě hrála ve skupině o titul a měla naději na účast v evropských pohárech, potřebuje uhrát lepší výsledek než Liberec v Jablonci.
Před týdnem porazila Slovácko (2:1), tým poprvé vedl sportovní ředitel Pavel Hapal, jenž je ve funkci dočasně nahradil odvolaného Tomáše Janotku.
15. V. Sejk
M. Suleiman, I. Schranz, M. Oscar, O. Kolář, M. Chytil, T. Vlček, A. Bužek, M. Cham, Y. Sanyang, S. Isife
J. Jezierski, J. Spáčil, M. Hruška, A. Růsek, J. Kliment, F. Slavíček, J. Šíp, M. Malý, D. Janošek, M. Mikulenka, D. Grgic
9. V. Sejk
32. L. Lurvink