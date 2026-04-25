ONLINE: Slavia - Olomouc 0:1, trefil se Sejk, hosté mají vyloučeného Lurvinka

  15:20aktualizováno  16:35
Po dvou zaváháních je čas na nápravu. Slávističtí fotbalisté v závěrečném dějství základní části první ligy proti Olomouci potřebují konečně vítězství, aby jejich náskok před Spartou zůstal minimálně pětibodový. Utkání můžete stejně jako ostatní duely odloženého 27. kola od 16.00 sledovat v online reportáži.
Václav Sejk z Olomouce slaví v 15. minutě úvodní gól utkání proti Slavii. | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Slavia před týdnem poprvé v ligovém ročníku prohrála, když nezvládla duel v Hradci Králové (1:2). A v předchozím domácím zápase neskórovala proti Plzni (0:0). Její původně desetibodový náskok v tabulce se ztenčil na polovinu.

Do sestavy se vrací útočník Chorý, jenž si odpykal trest za vyloučení proti Plzni. V základu je také obránce Zima po třízápasové absenci či Holeš po trestu za žluté karty.

Slávistický trenér Jindřich Trpišovský zvolil následující jedenáctku: Markovič – Holeš, Ogbu, Zima – Douděra, Moses, Sadílek, Jurásek – Provod, Chorý, Kušej.

Olomouc bojuje o elitní šestku, kterou však nemá ve svých rukách. Aby v nadstavbě hrála ve skupině o titul a měla naději na účast v evropských pohárech, potřebuje uhrát lepší výsledek než Liberec v Jablonci.

Před týdnem porazila Slovácko (2:1), tým poprvé vedl sportovní ředitel Pavel Hapal, jenž je ve funkci dočasně nahradil odvolaného Tomáše Janotku.

Chance Liga 2025/2026
25. 4. 2026 16:00
Zápas probíhá
Slavia : Olomouc 0 : 1
(0 : 1)
Góly:
Góly:
15. V. Sejk
Sestavy:
J. Markovič - D. Zima, I. Ogbu, T. Holeš - D. Jurásek, M. Sadílek, D. Moses, D. Douděra - L. Provod, V. Kušej, T. Chorý
Sestavy:
J. Koutný - L. Lurvink, A. Sylla, J. Král - M. Hadaš, M. Beran, P. Baráth, A. Ghali - F. Krivak, V. Sejk, D. Šturm
Náhradníci:
M. Suleiman, I. Schranz, M. Oscar, O. Kolář, M. Chytil, T. Vlček, A. Bužek, M. Cham, Y. Sanyang, S. Isife
Náhradníci:
J. Jezierski, J. Spáčil, M. Hruška, A. Růsek, J. Kliment, F. Slavíček, J. Šíp, M. Malý, D. Janošek, M. Mikulenka, D. Grgic
Žluté karty:
Žluté karty:
9. V. Sejk
Červené karty:
Červené karty:
32. L. Lurvink
