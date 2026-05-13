Smutný i zasloužený titul. Slavia jásala v tichu a Tvrdík otočil: Oslavy budou!

  23:45aktualizováno  23:49
Kompletní realizační tým včetně náhradníků těsně před koncem povstal a spustil standing ovation. VIP hosté na čestné tribuně se převlékli do mistrovských triček, na hlavy si narazili bílé kšiltovky. A z ulice se ozýval hlahol desítek, možná stovek fanoušků, kteří kvůli trestu nemohli dovnitř: „Slavia Praha, mistr ligy!“
Fanoušci Slavie slaví zisk ligového titulu před branami Edenu. | foto:  Petr Topič, MAFRA

Šampaňské teče proudem. Fanoušci Slavie slaví ligový titul.
Slávističtí fanoušci zaplnili prostranství před Edenem.
Slávističtí fanoušci slaví třiadvacátý mistrovský titul.
Fanoušci Slavie se před Edenem neubránili dojetí po zisku titulu.
Znovu po roce slávisté vystoupali ze všech nejvýš.

Dvě kola před koncem ligové nadstavby.

Po drtivé výhře 5:1 nad odevzdaným Jabloncem.

Bizarnější kulisy pro korunovaci nevymyslíte, ale třiadvacátý titul fotbalové Slavii už nikdo neodpáře. „Užijeme si to s klukama z týmu. Je to smutné, že tady nejsou lidi, ale počítali jsme s tím. Věděli jsme to. Nikdo z nás za to, co se stalo, nemůže,“ líčil záložník Provod.

Jakmile sudí Radina ve středu v Edenu, který zůstal po skandálním derby prázdný, nastavil dvě minuty, průzorem z ulice se ozývalo zřetelné skandování: „Pískej konec!“

Brzy na něj došlo.

A pak také na oslavy, byť jsou zatím velmi střídmé.

Žádný ohňostroj ani velká show. Klubový šéf Jaroslav Tvrdík, zdrcený po víkendovém dění, dokonce v minulých dnech vyhlásil, že Slavia veškeré organizované oslavy zruší a peníze, které na ně měla připravené, pošle raději na charitu.

Když ale v poločase duelu s Jabloncem společně s majitelem Pavlem Tykačem vylezl před stadion, aby pozdravil fanoušky, kteří navzdory trestu přišli, otočil: „Oslavy jsme chtěli zrušit, ale Pavel má názor, že kluky a fanoušky nelze o úspěch připravit, takže budeme chystat po posledním zápase s Plzní takový typ oslavy, abyste se se svými hráči mohli setkat.“

Trofej slávisté převezmou právě po utkání s Plzní, který se hraje příští neděli. A znovu před prázdnými tribunami.

Byla to ve středu večer neblahá připomínka nedávných covidových časů.

Před výkopem na prázdném stadionu ztlumili hudbu a z tribuny bylo slyšet, jak dole crčí voda ze zavlažování. Domácí pak do ticha pustili klubovou hymnu, kterou však neměl kdo odzpívat, takže ozvěna vracela zpátky každý tón.

I většina polstrovaných VIP křesílek zůstala pod plachtou, domácí mohli pozvat jen 30 hostů, Jablonec o 150, ale to byla jen kapka v liduprázdném červeném moři. Z tribuny se na mistrovský dívali například potrestaní slávisté Chorý s Douděrou, oba jen pár metrů od bosse Tvrdíka.

A záhy bylo jasné, kam zápas míří.

„Nepiju, ale večer si šampaňské dám,“ kývl v televizním rozhovoru trenér Jindřich Trpišovský. „Ale hlavně chci všem lidem v klubu poděkovat za celou sezonu.“

Pro slávisty byla vyčerpávající. „Asi nejtěžší titul, který jsem ve Slavii zažil,“ uznal obránce Holeš.

I z něj jako by sálala spíš úleva než euforie: „Poslední tři dny byly hodně náročné. Z toho, co se stalo, jsem byl zlomený. Vůbec jsem to nemohl dostat z hlavy.“

Netřeba připomínat, jak v sobotu slávističtí fandové přerušili derby se Spartou. Předčasně vběhli na trávník, někteří dokonce napadli hráče soupeře a zároveň útočili na jejich fanoušci.

Z velkolepých oslav, na které se ten den Eden chystal, nebylo nic, disciplinárka pak utkání zkontumovala a ve středu všechno probíhalo mnohem skromněji.

Na trávníku si slávisté zazpívali klasiku od Queenů: We are the Champions! A zanotovali si i na další hity. Vřele jim mezitím gratulovali soupeři z Jablonce, útočník Jawo přátelsky klábosil s trenérem Trpišovským, který pak s asistenty Houšteckým a Kolářem zůstali na trávníku o něco déle.

Mistři. Fotbalisté Slavie slaví před prázdnými tribunami zisk ligového titulu.

Všichni tři do objektivu klubového fotografa ukazovali pět prstů, protože tohle je jejich společný pátý titul. A protože v zimě podepsali smlouvu do roku 2029, ještě nekončí.

„Jsem rád, že jsme to dotáhli. V sezoně bylo hodně překážek, hodně složitých věcí a těžkých soupeřů,“ řekl Trpišovský. „Po víkendu jsme dostali tu nejtěžší překážku na hlavu, kluci se ale dokázali nachystat. Dva dny byly náročné a smutné, ale jsem rád, že jsme všechno nechali stranou. Jasně, že to v nás pořád je, ale poslední krok jsme zvládli.“

