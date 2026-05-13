Znovu po roce slávisté vystoupali ze všech nejvýš.
Dvě kola před koncem ligové nadstavby.
Po drtivé výhře 5:1 nad odevzdaným Jabloncem.
Bizarnější kulisy pro korunovaci nevymyslíte, ale třiadvacátý titul fotbalové Slavii už nikdo neodpáře. „Užijeme si to s klukama z týmu. Je to smutné, že tady nejsou lidi, ale počítali jsme s tím. Věděli jsme to. Nikdo z nás za to, co se stalo, nemůže,“ líčil záložník Provod.
Jakmile sudí Radina ve středu v Edenu, který zůstal po skandálním derby prázdný, nastavil dvě minuty, průzorem z ulice se ozývalo zřetelné skandování: „Pískej konec!“
Brzy na něj došlo.
A pak také na oslavy, byť jsou zatím velmi střídmé.
Žádný ohňostroj ani velká show. Klubový šéf Jaroslav Tvrdík, zdrcený po víkendovém dění, dokonce v minulých dnech vyhlásil, že Slavia veškeré organizované oslavy zruší a peníze, které na ně měla připravené, pošle raději na charitu.
Když ale v poločase duelu s Jabloncem společně s majitelem Pavlem Tykačem vylezl před stadion, aby pozdravil fanoušky, kteří navzdory trestu přišli, otočil: „Oslavy jsme chtěli zrušit, ale Pavel má názor, že kluky a fanoušky nelze o úspěch připravit, takže budeme chystat po posledním zápase s Plzní takový typ oslavy, abyste se se svými hráči mohli setkat.“
Trofej slávisté převezmou právě po utkání s Plzní, který se hraje příští neděli. A znovu před prázdnými tribunami.
Byla to ve středu večer neblahá připomínka nedávných covidových časů.
Před výkopem na prázdném stadionu ztlumili hudbu a z tribuny bylo slyšet, jak dole crčí voda ze zavlažování. Domácí pak do ticha pustili klubovou hymnu, kterou však neměl kdo odzpívat, takže ozvěna vracela zpátky každý tón.
I většina polstrovaných VIP křesílek zůstala pod plachtou, domácí mohli pozvat jen 30 hostů, Jablonec o 150, ale to byla jen kapka v liduprázdném červeném moři. Z tribuny se na mistrovský dívali například potrestaní slávisté Chorý s Douděrou, oba jen pár metrů od bosse Tvrdíka.
A záhy bylo jasné, kam zápas míří.
„Nepiju, ale večer si šampaňské dám,“ kývl v televizním rozhovoru trenér Jindřich Trpišovský. „Ale hlavně chci všem lidem v klubu poděkovat za celou sezonu.“
Pro slávisty byla vyčerpávající. „Asi nejtěžší titul, který jsem ve Slavii zažil,“ uznal obránce Holeš.
I z něj jako by sálala spíš úleva než euforie: „Poslední tři dny byly hodně náročné. Z toho, co se stalo, jsem byl zlomený. Vůbec jsem to nemohl dostat z hlavy.“
Netřeba připomínat, jak v sobotu slávističtí fandové přerušili derby se Spartou. Předčasně vběhli na trávník, někteří dokonce napadli hráče soupeře a zároveň útočili na jejich fanoušci.
Z velkolepých oslav, na které se ten den Eden chystal, nebylo nic, disciplinárka pak utkání zkontumovala a ve středu všechno probíhalo mnohem skromněji.
Na trávníku si slávisté zazpívali klasiku od Queenů: We are the Champions! A zanotovali si i na další hity. Vřele jim mezitím gratulovali soupeři z Jablonce, útočník Jawo přátelsky klábosil s trenérem Trpišovským, který pak s asistenty Houšteckým a Kolářem zůstali na trávníku o něco déle.
Všichni tři do objektivu klubového fotografa ukazovali pět prstů, protože tohle je jejich společný pátý titul. A protože v zimě podepsali smlouvu do roku 2029, ještě nekončí.
„Jsem rád, že jsme to dotáhli. V sezoně bylo hodně překážek, hodně složitých věcí a těžkých soupeřů,“ řekl Trpišovský. „Po víkendu jsme dostali tu nejtěžší překážku na hlavu, kluci se ale dokázali nachystat. Dva dny byly náročné a smutné, ale jsem rád, že jsme všechno nechali stranou. Jasně, že to v nás pořád je, ale poslední krok jsme zvládli.“