ONLINE: Slavia - Slovácko 2:1, hosté vedli, během čtyř minut domácí otáčejí

Loni na úvod sezony remizovala Slavia doma s Hradcem. Před dvěma lety ztratila body právě se Slováckem, ale to bylo na jeho stadionu.
Kolik nových hráčů se v sestavě Slavie objevuje?
Rovnou čtyři. V obraně hraje Ange N’Guessan, v záloze pak Wiktor Nowak a premiéru zažijí také Bryan Ouanda a s Danijelem Šturmem. Domácí kouč Jindřich Trpišovský zároveň sází na mladíky Mikuláše Konečného, Eliáše Pitáka a Jakuba Kolíska.
Mezi náhradníky naopak zůstávají Lukáš Provod nebo Štěpán Chaloupek.
Mistr si v létě zatím pořídil devět posil a stáhl si své kmenové hráče, které měl na hostování.
Slovácko dorazilo i s trenérem Janem Jelínkem, který dosud vedl slávistickou rezervu v druhé lize.
12. P. Juroška
J. Markovič - T. Holeš, A. N’Guessan, M. Konečný - E. Piták, M. Sadílek, W. Nowak, J. Kolísek - . Ouanda, M. Chytil, D. Šturm
A. Urban - G. Ndefe, D. Štěpánek, A. Stojčevski, T. Král - M. Havlík, M. Trávník, P. Juroška, T. Kostadinov, P. Blahút - D. Puškáč
T. Vlček, I. Schranz, Š. Chaloupek, A. Labík, L. Provod, S. Isife, T. Diakité, E. Ayaosi, P. Kačor, M. Suleiman, N. Domčak
M. Koscelník, M. Heča, P. Halouska, F. Horský, P. Ndubuisi, A. Marinelli, M. Šviderský, A. Dolžnikov, I. Niarchos, J. Behiratche, F. Hruška
18. J. Kolísek