ONLINE: Slavia - Slovácko 2:1, hosté vedli, během čtyř minut domácí otáčejí

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  14:48aktualizováno  15:18
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Hráči Slovácka slaví gól do sítě Slavie. | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Když v předchozích dvou sezonách získali titul, v obou případech začali slávističtí fotbalisté cestu za ligovým prvenstvím remízou. Jak si povedou tentokrát? V úvodním kole nového ročníku Slavia hostí Slovácko, duel můžete od 15.00 sledovat v online reportáži. Utkání se odehraje bez diváků.

Loni na úvod sezony remizovala Slavia doma s Hradcem. Před dvěma lety ztratila body právě se Slováckem, ale to bylo na jeho stadionu.

Kolik nových hráčů se v sestavě Slavie objevuje?

Rovnou čtyři. V obraně hraje Ange N’Guessan, v záloze pak Wiktor Nowak a premiéru zažijí také Bryan Ouanda a s Danijelem Šturmem. Domácí kouč Jindřich Trpišovský zároveň sází na mladíky Mikuláše Konečného, Eliáše Pitáka a Jakuba Kolíska.

Mezi náhradníky naopak zůstávají Lukáš Provod nebo Štěpán Chaloupek.

Mistr si v létě zatím pořídil devět posil a stáhl si své kmenové hráče, které měl na hostování.

Slovácko dorazilo i s trenérem Janem Jelínkem, který dosud vedl slávistickou rezervu v druhé lize.

Chance Liga 2026/2027
26. 7. 2026 15:00
Zápas probíhá
Slavia : Slovácko 2 : 1
(2 : 1)
Góly:
14. M. Chytil, 16. W. Nowak
Góly:
12. P. Juroška
Sestavy:
J. Markovič - T. Holeš, A. N’Guessan, M. Konečný - E. Piták, M. Sadílek, W. Nowak, J. Kolísek - . Ouanda, M. Chytil, D. Šturm
Sestavy:
A. Urban - G. Ndefe, D. Štěpánek, A. Stojčevski, T. Král - M. Havlík, M. Trávník, P. Juroška, T. Kostadinov, P. Blahút - D. Puškáč
Náhradníci:
T. Vlček, I. Schranz, Š. Chaloupek, A. Labík, L. Provod, S. Isife, T. Diakité, E. Ayaosi, P. Kačor, M. Suleiman, N. Domčak
Náhradníci:
M. Koscelník, M. Heča, P. Halouska, F. Horský, P. Ndubuisi, A. Marinelli, M. Šviderský, A. Dolžnikov, I. Niarchos, J. Behiratche, F. Hruška
Žluté karty:
18. J. Kolísek
Žluté karty:
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ONLINE: Slavia - Slovácko 2:1, hosté vedli, během čtyř minut domácí otáčejí

Hráči Slovácka slaví gól do sítě Slavie.

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