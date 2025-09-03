Vorlický, Zmrzlý či Teah si Ligu mistrů za Slavii nezahrají, posily na soupisce jsou

  13:53aktualizováno  13:53
Uzdravený Lukáš Vorlický, také Ondřej Zmrzlý, jenž vypadl ze základní sestavy. S nimi talentovaní Emmanuel Fully s Divine Teahem a také Giannis-Fivos Botos. Ani jeden z nich si Ligu mistrů za Slavii nezahraje. Nevešli se na soupisku, na kterou trenéři naopak zapsali čerstvé posily Erika Prekopa, Muhammeda Chama a Youssouphu Mbodjiho.

Ondřej Zmrzlý ze Slavie bojuje o míč s Nelsonem Okekem z Bohemians. | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Slavia má na soupisce pro Champions League třiadvacet hráčů. Kvůli chybějícím odchovancům, mezi které se počítají jen Tomáš Vlček a Jakub Markovič, nemohla zaplnit všech pětadvacet míst.

I proto se nedostalo na pět hráčů, kteří pro letošní ročník do kádru patří.

Přitom leví stopeři či wingbeci Fully a Zmrzlý, ofenzivní záložník Teah i středopolař Vorlický si během léta za Slavii starty v lize zapsali. Nehrál jen řecký záložník Botos, který byl zraněný.

Na soupisce jsou jen dva brankáři Jindřich Staněk s Jakubem Markovičem, nevešel se zkušený Ondřej Kolář, aby nezabíral místo pro hráče v poli. Jako trojka tak bude figurovat některý z mladíků z B-listu, který lze aktualizovat před každým zápasem.

Na B-listu mohou být hráči do 21 let, kteří ve Slavii působí minimálně dva roky v kuse nebo tři roky s ročním hostováním.

Slavia má před sebou osm zápasů, šest na podzim a dva v lednu. Ligu mistrů zahájí 17. září proti Bodö/Glimt, o třináct dnů později ji čeká venku Inter Milán.

Soupiska Slavie pro základní část Ligy mistrů

Brankáři: Jindřich Staněk, Jakub Markovič

Obránci: Štěpán Chaloupek, Tomáš Holeš, David Zima, Igoh Ogbu, Dajki Hašioka, Youssoupha Mbodji, Jan Bořil, David Douděra, Tomáš Vlček

Záložníci: Christos Zafeirs, Youssoupha Sanyang, David Moses, Lukáš Provod, Oscar Dorley, Michal Sadílek,

Útočníci: Vasil Kušej, Muhammed Cham, Mojmír Chytil, Tomáš Chorý, Erik Prekop, Ivan Schranz,

