9. května 2026 21:50
Šokem a obrovskou ostudou skončil sobotní večer v Edenu. Fotbalisté Slavie byli pár minut od ligového titulu, když jim mistrovské oslavy překazili vlastní fanoušci. Ještě před koncem nastaveného času pražského derby nesmyslně vtrhli na hřiště, kde napadli i některé hráče Sparty, a sudí Rouček za stavu 3:2 pro Slavii duel předčasně ukončil. Ve fotogalerii si můžete prohlédnout šílené řádění „příznivců“ i momenty ze zápasu, kdy se hrál na trávníku ještě fotbal.