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Poslední srpnovou neděli na sebe narazila slavná pražská „S“, Sparta a Slavia. Střetla se poprvé od květnového derby v Edenu, které se nedohrálo kvůli výtržnostem slávistických „fanoušků“. Tentokrát už Slavia o výhru nepřišla. Zápas ovládla jasně 3:0 (na snímku střílí třetí gól Emmanuel Ayaosi), na Letné zvítězila v ligovém duelu poprvé od prosince 2020. Ve fotogalerii se můžete podívat, jak souboj velkých rivalů probíhal.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Slávistický křídelník Emmanuel Ayaosi se raduje ze svého gólu v derby proti Spartě spolu s Davidem Mosesem.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Fotbalisté Slavie s trenérem Jindřichem Trpišovský slaví vítězství v derby nad Spartou.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Slávistický záložník Lukáš Provod slaví s fanoušky vítězství v derby proti Spartě.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Zklamaní fotbalisté Sparty a trenér Brian Priske po prohraném derby proti Slavii.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Slávistický křídelník Emmanuel Ayaosi se raduje ze svého gólu v derby proti Spartě spolu s Davidem Mosesem.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Fotbalisté Slavie s trenérem Jindřichem Trpišovským slaví vítězství v derby proti Spartě.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Slávistický útočník Danijel Šturm se raduje ze svého gólu v derby proti Spartě.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Slávistický brankář Jakub Markovič zasahuje proti střele Adama Karabce ze Sparty.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Slávistický útočník Danijel Šturm překonává brankáře Jakuba Surovčíka ze Sparty.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Choreo slávistických fanoušků namířené proti novému vedoucímu bezpečnostního úseku Jiřímu Komorousovi.
Autor: Dominik Duffek, iDNES.cz
Slávistický útočník Danijel Šturm se snaží přejít přes Martina Suchomela ze Sparty.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Sparťanský křídelník John Mercado centruje přes Mikuláše Konečného ze Slavie.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Slávistický brankář Jakub Markovič sbírá míč před stopery Štěpánem Chaloupkem a Davidem Zimou a Tobiasem Guddalem ze Sparty.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Slávistický útočník Danijel Šturm se raduje ze svého gólu v derby proti Spartě.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Slávistický útočník Tomáš Chorý inkasuje žlutou kartu po skončení zápasu proti Spartě.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Policie zasahovala při pochodu fanoušků Slavie na fotbalové derby se Spartou. U Metronomu zadržela dvacítku mužů, kteří se chystali na pochod zaútočit rozebranou dlažbou. (30. srpna 2026)
Autor: Petr Topič, MAFRA
Policie zasahovala při pochodu fanoušků Slavie na fotbalové derby se Spartou. U Metronomu zadržela dvacítku mužů, kteří se chystali na pochod zaútočit rozebranou dlažbou. (30. srpna 2026)
Autor: Petr Topič, MAFRA
Policie zasahovala při pochodu fanoušků Slavie na fotbalové derby se Spartou. U Metronomu zadržela dvacítku mužů, kteří se chystali na pochod zaútočit rozebranou dlažbou. (30. srpna 2026)
Autor: X - Policie ČR
Policie zasahovala při pochodu fanoušků Slavie na fotbalové derby se Spartou. U Metronomu zadržela dvacítku mužů, kteří se chystali na pochod zaútočit rozebranou dlažbou. (30. srpna 2026)
Autor: X - Policie ČR
Policie zasahovala při pochodu fanoušků Slavie na fotbalové derby se Spartou. U Metronomu zadržela dvacítku mužů, kteří se chystali na pochod zaútočit rozebranou dlažbou. (30. srpna 2026
Autor: Petr Topič, MAFRA
Policie zasahovala při pochodu fanoušků Slavie na fotbalové derby se Spartou. U Metronomu zadržela dvacítku mužů, kteří se chystali na pochod zaútočit rozebranou dlažbou. (30. srpna 2026
Autor: Petr Topič, MAFRA