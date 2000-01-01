V pořadí 315. fotbalové derby pražských „S“ skončilo remízou 1:1. Slavia sice vedla po trefě Kušeje, těsně před poločasovou pauzou ale srovnal Rrahmani. Červenobílí dohrávali na Letné po vyloučení Vlčka (na snímku) v deseti, domácí však obrat nedokonali.
Autor: Michal Sváček, MAFRA
Sparťané Asger Sörensen a Jan Kuchta litují neproměněné šance v derby proti Slavii.
Autor: Michal Sváček, MAFRA
Sparťanský křídelník Lukáš Haraslín pomáhá Ivanu Schranzovi ze Slavie s křečemi.
Autor: Michal Sváček, MAFRA
Sparťanský stoper Filip Panák hlavičkuje v souboji s Tomášem Chorým ze Slavie.
Autor: Michal Sváček, MAFRA
Sparťanský útočník Albion Rrahmani po neproměněné šanci v derby proti Slavii
Autor: Michal Sváček, MAFRA
Vyloučený slávistický obránce Tomáš Vlček odchází do šaten v derby proti Spartě.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Slávistický obránce Tomáš Vlček inkasuje v derby proti Spartě červenou kartu.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Slávistický obránce Tomáš Vlček fauluje za červenou kartu Veljka Birmančeviče ze Sparty (vlevo).
Autor: Michal Sváček, MAFRA
Slávistický obránce Tomáš Vlček fauluje za červenou kartu Veljka Birmančeviče ze Sparty.
Autor: Michal Sváček, MAFRA
Slávistický útočník Tomáš Chorý po faulu pomáhá ze země Filipu Panákovi ze Sparty.
Autor: Michal Sváček, MAFRA
Slávistický brankář Jakub Markovič chytá míč před sparťanskými fanoušky s pyrotechnikou.
Autor: Michal Sváček, MAFRA
Sparťanský útočník Albion Rrahmani slaví vstřelený gól v derby proti Slavii.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Sparťanský útočník Albion Rrahmani střílí gól brankáři Jakubu Markovičovi v bráně Slavie.
Autor: Michal Sváček, MAFRA
Slávistický brankář Jakub Markovič se marně natahuje po gólové střele Albiona Rrahmaniho. Zasáhnout nestačil ani Tomáš Vlček.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Slávistický obránce Tomáš Vlček vidí žlutou kartu v derby proti Spartě.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Sparťanský trenér Brian Priske (vlevo) a jeho slávistický protějšek Jindřich Trpišovský
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Slávisté Vasil Kušej a Christos Zafeiris se radují z gólu v derby proti Spartě.
Autor: Michal Sváček, MAFRA
Slávistický křídelník Vasil Kušej se raduje ze svého gólu v derby proti Spartě.
Autor: Michal Sváček, MAFRA
Slávistický křídelník Vasil Kušej se raduje z gólu v derby proti Spartě.
Autor: Michal Sváček, MAFRA
Sparťanský záložník Patrik Vydra prochází okolo Muhammeda Chama ze Slavie.
Autor: Michal Sváček, MAFRA
Sparťanský záložník Patrik Vydra přechází s míčem přes Oscara ze Slavie.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Sparťanští fotbalisté se radují z gólu proti Slavii. Trefa Albiona Rrahmaniho však nebyla uznána kvůli ofsajdu.
Autor: Michal Sváček, MAFRA
Sparťanští fotbalisté se běží radovat z gólu proti Slavii. Trefa Albiona Rrahmaniho však nebyla uznána kvůli ofsajdu.
Autor: Michal Sváček, MAFRA
Sparťanský útočník Albion Rrahmani překonává Jakuba Markoviče v bráně Slavie. Gól však nebyl uznán pro těsný ofsajd.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Legendární herečka Jiřina Bohdalová sledovala na Letné v pořadí 315. derby mezi Spartou a Slavií, 5. října 2025.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
315. derby pražských „S“ si na Letné nenechala ujít ani herečka Jiřina Bohdalová.
Autor: Michal Sváček, MAFRA
Skupina nadšenců přijela na trakaři z Jizerských hor do hlavního města na derby Sparty a Slavie. Oslavují tím šedesát let starou sázku dvou přátel a sportovních rivalů ze Smržovky, kdy vítězný slávista usedl na trakař a poražený sparťan jej odvezl na 145 kilometrů vzdálený stadion.
Autor: Michal Sváček, MAFRA
Skupina nadšenců přijela na trakaři z Jizerských hor do hlavního města na derby Sparty a Slavie. Oslavují tím šedesát let starou sázku dvou přátel a sportovních rivalů ze Smržovky, kdy vítězný slávista usedl na trakař a poražený sparťan jej odvezl na 145 kilometrů vzdálený stadion.
Autor: Michal Sváček, MAFRA
Skupina nadšenců přijela na trakaři z Jizerských hor do hlavního města na derby Sparty a Slavie. Oslavují tím šedesát let starou sázku dvou přátel a sportovních rivalů ze Smržovky, kdy vítězný slávista usedl na trakař a poražený sparťan jej odvezl na 145 kilometrů vzdálený stadion.
Autor: Michal Sváček, MAFRA