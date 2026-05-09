Oslavy? Ne, skandál! Tvrdík odsoudil fanoušky: Největší ostuda za jedenáct let

„Dá se to očekávat,“ přiznal i Jaroslav Tvrdík, předseda představenstva Slavie.
Boj o titul se zamotává.
Co hrozí Slavii?
„Klub, který jako organizátor utkání nezajistí, aby bylo neoprávněným osobám zamezeno ve vstupu na hrací plochu nebo do prostor vyhrazených družstvům nebo delegovaným osobám; bude potrestán peněžitou pokutou až do výše 10 000 000 Kč, odehráním utkání bez přítomnosti diváků nebo uzavřením stadionu; vedle peněžité pokuty může být klub v případě, kdy je utkání ukončeno před uplynutím doby hry nebo jej není možné vůbec zahájit, potrestán též kontumací utkání.“
Zdroj: Disciplinární řád FAČR
Pokud Spartě od stolu přistanou tři body do tabulky, rozdíl mezi prvním a druhým místem bude tři kola před koncem nadstavby pětibodový. Sparta hraje v úterý doma s Plzní, Slavia o den později hostí Jablonec.
„Je mi hrozně líto, že vám to musím říct. Těšili jsme se na oslavy mistrovského titulu. Ale vzhledem k tomu, že jste předčasně vběhli na hřiště a byli napadeni dva hráči Sparty, soupeř už opustil stadion,“ řekl Tvrdík, když asi dvacet minut po šílených scénách nakráčel na hřiště společně s nehrajícím kapitánem Bořilem a náhradním brankářem Kolářem.
Vzal do ruky mikrofon a fanouškům promlouval do duše: „Pojďme, prosím, nepokračovat v prohlubování problémů a opusťte stadion. Nic s tím neuděláme. Je to naše vina.“
Česká liga udělala v posledních letech spoustu kroků vpřed, ale tohle derby ji vrací zase na začátek. Nedůstojné a totálně ujeté. Jakuba Surovčíka, brankáře Sparty, jeden ze slávistických fanoušků napadl a chrstl mu do obličeje pivo. Domácí chuligáni atakovali i útočníka Matyáše Vojtu a jednoho ze sparťanských lékařů.
Na trávník vyběhli fanoušci z Tribuny Sever asi dvě a půl minuty před koncem devítiminutového nastavení, když se slávistický brankář Jakub Markovič chystal k odkopu od brány. Už předtím ale přelézali bariéry a blížili se k postranní čáře. Pořadatelé, kteří začali chvíli předtím pod tribunami natahovat červený provázek, neměli šanci je zastavit.
Ti slávisté, kteří zůstali na svých místech, dokola křičeli: „Hovada! Hovada!“
A Tvrdík pak na tiskové konferenci novinářům řekl: „Tohle je největší ostuda za jedenáct let v klubu, omlouvám se normálním fanouškům, divákům u obrazovek. Je to ostuda, ale musíme s ní žít.“
„Nepřáli jsme si, aby se náš klub takhle proslavil. Respektuju rozhodnutí Sparty nepokračovat. Soupeř nahlásil, že má dva napadené hráče. My bychom se na Spartě zachovali stejně. Respektujeme rozhodnutí orgánů zápas ukončit a vyčkáme na závěr řízení.“