Slavia v sobotu večer v Olomouci po výhře 5:0 stvrdila mistrovský titul a těší se na Champions League, což je fotbalová soutěž snů.

„Spát rozhodně nepůjdeme,“ shodli se oba borci před novináři. „Chtěli jsme teď už jen slavit, ale jsme jediní, koho Bejk přesvědčil, abychom šli za váma,“ smál se Bořil na tiskového mluvčího Michala Býčka.

Pro Bořila je to pátý titul v kariéře, pro Holeše třetí.

„Přišel pan Tykač a hned jsme mistři,“ připomněl druhý jmenovaný. „Jsme rádi, že jsme splnili cíl a moc si to užíváme,“ doplnil.

Titul mají slávisté čtyři kola před koncem nadstavby, což je rekord. Předchozí tři sezony se dívali na záda Spartě, respektive Plzni. Kdy tušili, že jim letos první místo neunikne?

„Já to cítil od začátku, protože jsme byli dobře nastavení. Přivedli jsme dobré posily, na kterých se kabina podílela,“ pravil kapitán. „Dali jsme do toho srdce a stvrdili to nejlepším možným výsledkem.“

„Pro mě byl zlomový zápas už ten srpnový proti Lille,“ připomněl Holeš odvetu závěrečného předkola Ligy mistrů, do které Slavia loni ještě těsně nepostoupila. „Ale tenkrát jsme neskutečně valili. Energie, která stříkala z celého týmu, byla neskutečná. Říkal jsem si, že pokud budeme takhle hrát každý zápas, povede se to.“

A to se skutečně stalo.

Hráči Slavie slaví zisk mistrovského titulu.

„Tohle je nejcennější, nejsilnější a nejtěžší titul ze všech. Vrátil jsem se po zranění, i když jsem chtěl už pomalu končit kariéru. Musím poděkovat rodině, která mě podpořila a držela mě nad vodou. Jen díky ní jsem zatnul zuby, kousnul jsem se a ukázal, že jsem srdcař a bojovník,“ vyprávěl Bořil.

Je mu čtyřiatřicet. „Možná mě čeká poslední rok a já si na stará kolena ještě zahraju Ligu mistrů. Nesmírně si toho vážím,“ pokračoval Bořil a o dva roky mladší Holeš přikývl: „Hrozně se těším, až uslyším tu krásnou znělku.“

Ligový titul měl pro Slavii v aktuální sezoně absolutní prioritu.

„Byl to prvořadý cíl,“ přiznal Holeš. „I v Evropě jsme chtěli jít dál a mrzí nás, že se to nepovedlo, i když... Teď už asi nemusí,“ usmál se.

Třinácti góly přispěl k titulu útočník Tomáš Chorý, kterého Slavia v létě přivedla navzdory tomu, že někteří její fanoušci byli silně proti.

„Ale my věděli, že nám Tomáš pomůže. Jako kabina jsme souhlasili,“ řekl Bořil a spoluhráče, který až dosud slávisty štval jako protihráč z Plzně, jen chválil.

„On byl náš X faktor, všichni jsme za ním stáli. Věděli jsme, že lidé budou proti. Ale taky jsme věděli, že až začne dávat góly, získá si je, což se stalo. Zapadl do kabiny, je to neskutečný dříč a parťák. I díky němu jsme titul získali.“