Fanoušci druhé kategorie. Tribuna Sever reaguje na Tvrdíka: Vydíral nás zákazy

„Bylo nám jasné, že po derby není možné neudělat žádné změny,“ napsali členové Tribuny Sever v příspěvku adresovaném „fanouškům druhé kategorie“ na hlavní téma celého sporu, květnové nadstavbové derby, v němž slávističtí příznivci předčasně vběhli na trávník a na pozadí oslav napadli sparťanské hráče i fanoušky.
Klub nejdřív uzavřel severní tribunu sám, poté mu disciplinární komise LFA uzavřela stadion na čtyři utkání.
„Měli jsme jednoduchý cíl. Jako Banda Chorea, opticky nejvýraznější skupina z Tribuny Sever, jsme udělali maximum pro to, abychom klubu zajistili takové garance od všech dalších aktivních skupin na TS a respektovaných jednotlivců, aby se situace z konce derby už nemohla opakovat,“ napsali zástupci Tribuny Sever.
Na ni se v příští sezoně neprodávají permanentní vstupenky a klub ji uzavřel od okolních sektorů. Také oznámil, že k ověření identity vstupenek musí fanoušci používat občanské průkazy a že Slavii hrozí zavření hlediště i ve správním řízení a může se stát, že bez diváků odehraje celou sezonu.
Fanoušci druhé kategorie,— Tribuna Sever (@TRIBUNA_SEVER) June 29, 2026
po dnešním oficiálním oznámení o uzavření TS vás chceme informovat o tom, jak celá jednání s klubem probíhala a jak na celou situaci nahlížíme.
Bylo nám jasné, že po derby není možné neudělat žádné změny. Měli jsme jednoduchý cíl. Jako Banda Chorea,… pic.twitter.com/HyYRebjItK
„Byli jsme připraveni přijmout adekvátní bezpečnostní opatření, aby se neopakovalo napadení hráčů a hostujícího sektoru. Stále bylo naším cílem zachovat atmosféru a fandění, které dělaly Eden Edenem. Atmosféru, ze které těžili hráči, fanoušci i klub. Jenže Jaroslav Tvrdík a Pavel Tykač se mezitím vydali svou cestou,“ stojí v prohlášení.
„Cestou mediálních výkřiků, které se měnily častěji než počasí. Arogantní vyjádření o kolektivní vině, nezákonném skenování obličejů, presumpci viny, doživotních zákazech pro stovky fanoušků, zavírání tribun na dobu výrazně delší, než je nutné, a dalších naprosto absurdních opatřeních,“ pokračují zástupci Tribuny Sever.
Nelíbí se jim třeba angažování Jiřího Komorouse, bývalého ředitele Ochranné služby Policie ČR, coby šéfa nového bezpečnostního oddělení.
„Je až komické, že si jako fanoušci pravidelně připomínáme invazi z roku 1968, náš klub přišel právě kvůli komunistickému režimu i o vlastní jméno, a přitom si klub na řešení vztahů s vlastními fanoušky přizve člověka schvalujícího obsazení naší země vojsky Varšavské smlouvy a usilujícího o vstup do StB, což překazila jen změna politického režimu,“ zdůraznili.
Podle Tribuny Sever předseda představenstva Tvrdík svými oznámenými opatřeními dalece přesáhl řešení incidentu v derby a považuje je za přehnaná.
„Ve chvíli, kdy jsme to dali najevo, nám bylo sděleno následující. Pokud doslova nepodepíšeme dohodu s klubem, nejvýraznější tváře, nejen speaker, ale i další nejaktivnější lidé, obdrží od „nového režimu“ zákazy vstupu do Edenu,“ napsali nejaktivnější příznivci.
„Chceme jen upozornit, že se samozřejmě nejedná o osoby, které by se účastnily útoků na hráče nebo hostující sektor. Tuto odpornou nabídku jednoznačně odmítáme, a to i za cenu, že se nejužší jádro už nikdy do Edenu nepodívá. Je vidět, že nové posily z řad policie se zapracovaly rychle a estébácká mentalita ve vedení klubu jede naplno,“ dodali.
Ostatní fanoušky, kteří chodili na Tribunu Sever, podle nich klub drží jako rukojmí. „To je pro nás ale naprosto nepřijatelné. Navíc je to i světově unikátní situace, aby klub takhle hazardoval s věrností a přízní vlastních fanoušků,“ tvrdí.
Co bude dál však neví.
„Stále jsme připraveni se domluvit na rozumných podmínkách, které jsou běžné v Česku i po celé Evropě. Zásadně ale odmítáme praktikování totalitních metod ze strany vedení klubu, kterých jsme aktuálně všichni svědky. Naším přáním a cílem je navázat na aktivity, kterým se někteří z nás věnují několik desítek let, a i nadále reprezentovat Slavii v tom nejlepším světle,“ uzavřela Tribuna Sever.