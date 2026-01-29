Soupeři Slavie Lize mistrů 2025/26:
- Doma: FC Barcelona, Arsenal, Bodø/Glimt, Bilbao.
- Venku: Inter Milán, Atalanta Bergamo, Tottenham, Pafos.
|1. kolo
|Slavia – Bodö/Glimt 2:2
|středa 17. září, 18:45 (Nova Sport 3)
|2. kolo
|Inter Milán – Slavia 3:0
|úterý 30. září, 21:00 (Nova Sport 3)
|3. kolo
|Atalanta Bergamo – Slavia 0:0
|středa 22. října, 21:00 (Nova Sport 3)
|4. kolo
|Slavia – Arsenal 0:3
|úterý 4. listopadu, 18:45 (Nova Sport 3)
|5. kolo
|Slavia – Athletic Bilbao 0:0
|úterý 25. listopadu, 21:00 (Nova Sport 3)
|6. kolo
|Tottenham Hotspur – Slavia 3:0
|úterý 9. prosince, 21:00 (Nova Sport 3)
|7. kolo
|Slavia – Barcelona 2:4
|středa 21. ledna, 21:00 (Nova Sport 3)
|8. kolo
|Pafos – Slavia 4:1
|středa 28. ledna, 21:00 (Nova Sport 3)
|1. kolo
|16.–18. září 2025
|2. kolo
|30. září–1. října 2025
|3. kolo
|21.–22. října 2025
|4. kolo
|4.–5. listopadu 2025
|5. kolo
|25.–26. listopadu 2025
|6. kolo
|9.–10. prosince 2025
|7. kolo
|20.–21. ledna 2026
|8. kolo
|28. ledna 2026
Kde sledovat Slavii v Lize mistrů 2025/26?
V České republice mají vysílací práva na Ligu mistrů včetně předkol pro sezonu 2025/26 kanály Nova Sport 3, Nova Sport 4, Nova Sport 5 a Nova Sport 6.
Najdete je v nabídce těchto poskytovatelů:
- Telly
- Magenta TV
- Vodafone TV
- Oneplay
- Skylink
Jaký je systém Champions League?
1. Ligová fáze
- Účastní se 36 týmů
- Všichni hrají jednu společnou ligu, ale ne každý s každým
- Každý tým odehraje 8 zápasů:
- 4 doma a 4 venku
- Zápasy se hrají v 8 termínech od září do ledna, poslední kolo 28. ledna 2026 se hraje současně.
2. Postup z ligové fáze
- 1.–8. místo → přímý postup do osmifinále.
- 9.–24. místo → baráž o osmifinále (dvojzápas 9.–24. proti sobě).
- 25.–36. místo → konec v soutěži
3. Vyřazovací fáze
- Pro osmifinále, čtvrtfinále a semifinále se soupeři znovu losují a hrají se dvojzápasy (domácí + venkovní).
- Finále je na jeden zápas, v roce 2026 ho 30. května bude hostit Puskás Aréna v Budapešti.
Historie Slavie v LM dvakrát v základní skupině
Historie Slavie v Lize mistrů zahrnuje plno krachů v předkolech a dva slavné postupy do základní skupiny.
2007/2008 – sláva s Ajaxem, poprvé ve skupině
Slavia začínala ve 2. předkole, kde po dvou bezbrankových remízách vyřadila na penalty Žilinu. Následoval památný souboj s Ajaxem Amsterdam. Nizozemský klub tehdy disponoval velkou ofenzivní silou, v útoku měl zabijácké duo Klaas-Jan Huntelaar -Luis Suárez, kapitánem byl stoper Jaap Staam. Slavia v prvním souboji šokovala fotbalový svět výhrou 1:0 v Amsterdam Areně, gól dal David Kalivoda z penalty. V domácí odvetě hnal slávisty vyprodaný Strahov a dočkal se historického okamžiku. Dvakrát se trefil Stanislav Vlček, v brance čaroval Martin Vaniak a po výhře 2:1 Slavia v naprosté euforii slavila postup do základní skupiny Ligy mistrů.
Ve skupině H pak Slavia narazila na Sevillu, Arsenal a Steauu Bukurešť. A vedla si solidně. Skončila třetí se ziskem pěti bodů. Doma porazila Steauu, venku s ní remizovala a jeden bod přidala za domácí remízu 0:0 s Arsenalem.
2019/2020 – ve skupině proti absolutní elitě
Druhou účast v základní skupině zajistily Slavii dvě výhry 1:0 nad rumunskou Kluží v playoff mistrovské části. Následný los dopřál slávistům konfrontaci s absolutní světovou špičkou. Ve skupině F se střetli s Barcelonou, Interem a Borussií Dortmund. Český tým v Evropě zaujal odvážnou a aktivní hrou, za kterou sklízel chválu, ale doplatil na nezkušenost a špatnou koncovku.
Ve skupině skončil poslední se dvěma body za venkovní remízy s Barcelonou (0:0) a Interem Milán (1:1).
Dosavadní zápasy Slavie v Lize mistrů:
|Sezóna
|Kolo
|Soupeř
|Výsledek 1. zápasu
|Výsledek 2. zápasu
|1996/97
|předkolo
|Grasshopper-Club Zürich
|0:5 (V)
|0:1 (D)
|2000/01
|2. předkolo
|Šamkir
|1:0 (D)
|4:1 (V)
|2000/01
|3. předkolo
|Šachtar Doněck
|1:0 (D)
|0:2 po prodl. (V)
|2001/02
|3. předkolo
|Panathinaikos
|1:2 (V)
|0:1 (D)
|2003/04
|2. předkolo
|Leotar Trebinje
|2:1 (D)
|2:0 (V)
|2003/04
|3. předkolo
|Celta de Vigo
|0:3 (V)
|2:0 (D)
|2005/06
|3. předkolo
|RSC Anderlecht
|1:2 (D)
|0:2 (V)
|2007/08
|2. předkolo
|MŠK Žilina
|0:0 (D)
|0:0 (V) (4:3 pen.)
|2007/08
|3. předkolo
|Ajax
|1:0 (D)
|2:1 (V)
|2007/08
|základní skupina H
|Steaua Bukurešť, Sevilla, Arsenal
|Steaua Bukurešť (D) 2:1
|Sevilla (V) 2:4
|Arsenal (V) 0:7
|Arsenal (D) 0:0
|Steaua Bukurešť (V) 1:1
|Sevilla (D) 0:3
|2008/09
|3. předkolo
|Fiorentina
|0:2 (V)
|0:0 (D)
|2009/10
|3. předkolo
|Sheriff Tiraspol
|0:0 (D)
|1:1 (V)
|2017/18
|3. předkolo
|BATE Borisov
|1:0 (D)
|1:2 (V)
|2017/18
|4. předkolo
|APOEL
|0:2 (V)
|0:0 (D)
|2018/19
|3. předkolo
|Dynamo Kyjev
|1:1 (D)
|0:2 (V)
|2019/20
|4. předkolo
|CFR Kluž
|1:0 (D)
|1:0 (V)
|2019/20
|základní skupina F
|Inter Milán, Borussia Dortmund, Barcelona
|Inter Milán (V) 1:1
|Dortmund (D) 0:2
|Barcelona (D) 1:2
|Barcelona (V) 0:0
|Inter Milán (D) 1:3
|Dortmund (V) 1:2
|2020/21
|4. předkolo
|Midtjylland
|0:0 (D)
|1:4 (V)
|2021/22
|3. předkolo
|Ferencvárosi
|0:2 (V)
|1:0 (D)
|2024/25
|3. předkolo
|Royale Union Saint-Gilloise
|3:1 (D)
|1:0 (V)
|2024/25
|4. předkolo
|Lille
|0:2 (V)
|2:1 (D)
* (D) – domácí zápas, (V) – zápas venku
České týmy v evropských pohárech 2025/26:
České týmy v předkolech evropských pohárů:
|Tým
|Soutěž
|Soupeř
|Kdy?
|Výsledky
|Plzeň
|2. předkolo Ligy mistrů
|Servette Ženeva
|22. a 30.července
|0:1, 1:3
|3. předkolo Ligy mistrů
|Rangers
|5. a 12. srpna
|0:3, 2:1
|Sparta
|2. předkolo Konferenční ligy
|Aktobe
|24. a 31. července
|1:2, 4:0
|3. předkolo Konferenční ligy
|Ararat-Armenia
|21. a 27. července
|4:1, 2:1
|play off Konferenční ligy
|FC Riga
|7. a 14. srpna
|2:0, 0:1
|Ostrava
|2. předkolo Evropské ligy
|Legia Varšava
|24. a 31. července
|2:2, 1:2
|3. předkolo Konferenční ligy
|Austria Vídeň
|7. a 14. srpna
|4:3, 1:1
|play off Konferenční ligy
|NK Celje
|21. a 28. srpna
|0:1, 0:2
|Olomouc
|play off Evropské ligy
|Malmö
|21. a 28. srpna
|0:3, 0:2