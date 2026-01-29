Slavia v Lize mistrů 2025/26: program, soupeři, výsledky, kde sledovat

Autor:
  7:08aktualizováno  7:08
Slavia uzavřela své působení v Lize mistrů 2025/26 bez vítězství. Český mistr po osmi zápasech v ligové fázi nasbíral tři body za tři remízy, pětkrát odcházel ze hřiště poražen. Jak si slávisté vedli i další informace najdete v našem textu.
Slávisté se radují z gólu Tomáše Holeše proti Baníku.

Slávisté se radují z gólu Tomáše Holeše proti Baníku. | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Slávistický trenér Jindřich Trpišovský a obránce El Hadji Malick Diouf, o...
SROVNÁNO. Ivan Schranz (vlevo) a Tomáš Holeš. se radují z gólu.
Ivan Schranz ze Slavie dotírá na obránce Busanellaz Malmö.
Colin Rösler (vlevo) z Malmö a Daniel Fila ze Slavie .
Soupeři Slavie Lize mistrů 2025/26:

  • Doma: FC Barcelona, Arsenal, Bodø/Glimt, Bilbao.
  • Venku: Inter Milán, Atalanta Bergamo, Tottenham, Pafos.
Rozpis zápasů Slavie v Lize mistrů
1. koloSlavia – Bodö/Glimt 2:2středa 17. září, 18:45 (Nova Sport 3)
2. koloInter Milán – Slavia 3:0úterý 30. září, 21:00 (Nova Sport 3)
3. koloAtalanta Bergamo – Slavia 0:0středa 22. října, 21:00 (Nova Sport 3)
4. koloSlavia – Arsenal 0:3úterý 4. listopadu, 18:45 (Nova Sport 3)
5. koloSlavia – Athletic Bilbao 0:0úterý 25. listopadu, 21:00 (Nova Sport 3)
6. koloTottenham Hotspur – Slavia 3:0úterý 9. prosince, 21:00 (Nova Sport 3)
7. koloSlavia – Barcelona 2:4středa 21. ledna, 21:00 (Nova Sport 3)
8. koloPafos – Slavia 4:1středa 28. ledna, 21:00 (Nova Sport 3)
Termíny ligové fáze Ligy mistrů:
1. kolo16.–18. září 2025
2. kolo30. září–1. října 2025
3. kolo21.–22. října 2025
4. kolo4.–5. listopadu 2025
5. kolo25.–26. listopadu 2025
6. kolo9.–10. prosince 2025
7. kolo20.–21. ledna 2026
8. kolo28. ledna 2026

Kde sledovat Slavii v Lize mistrů 2025/26?

V České republice mají vysílací práva na Ligu mistrů včetně předkol pro sezonu 2025/26 kanály Nova Sport 3, Nova Sport 4, Nova Sport 5 a Nova Sport 6.

Najdete je v nabídce těchto poskytovatelů:

  • Telly
  • Magenta TV
  • Vodafone TV
  • Oneplay
  • Skylink

Jaký je systém Champions League?

1. Ligová fáze

  • Účastní se 36 týmů
  • Všichni hrají jednu společnou ligu, ale ne každý s každým
  • Každý tým odehraje 8 zápasů:
    • 4 doma a 4 venku
  • Zápasy se hrají v 8 termínech od září do ledna, poslední kolo 28. ledna 2026 se hraje současně.

2. Postup z ligové fáze

  • 1.–8. místo → přímý postup do osmifinále.
  • 9.–24. místobaráž o osmifinále (dvojzápas 9.–24. proti sobě).
  • 25.–36. místo → konec v soutěži

3. Vyřazovací fáze

  • Pro osmifinále, čtvrtfinále a semifinále se soupeři znovu losují a hrají se dvojzápasy (domácí + venkovní).
  • Finále je na jeden zápas, v roce 2026 ho 30. května bude hostit Puskás Aréna v Budapešti.

Historie Slavie v LM dvakrát v základní skupině

Historie Slavie v Lize mistrů zahrnuje plno krachů v předkolech a dva slavné postupy do základní skupiny.

2007/2008 – sláva s Ajaxem, poprvé ve skupině

Slavia začínala ve 2. předkole, kde po dvou bezbrankových remízách vyřadila na penalty Žilinu. Následoval památný souboj s Ajaxem Amsterdam. Nizozemský klub tehdy disponoval velkou ofenzivní silou, v útoku měl zabijácké duo Klaas-Jan Huntelaar -Luis Suárez, kapitánem byl stoper Jaap Staam. Slavia v prvním souboji šokovala fotbalový svět výhrou 1:0 v Amsterdam Areně, gól dal David Kalivoda z penalty. V domácí odvetě hnal slávisty vyprodaný Strahov a dočkal se historického okamžiku. Dvakrát se trefil Stanislav Vlček, v brance čaroval Martin Vaniak a po výhře 2:1 Slavia v naprosté euforii slavila postup do základní skupiny Ligy mistrů.

Vítězstvím 2:1 nad Ajaxem si Slavia zajistila historický postup do Ligy mistrů. (29. srpna 2007)

Ve skupině H pak Slavia narazila na Sevillu, Arsenal a Steauu Bukurešť. A vedla si solidně. Skončila třetí se ziskem pěti bodů. Doma porazila Steauu, venku s ní remizovala a jeden bod přidala za domácí remízu 0:0 s Arsenalem.

2019/2020 – ve skupině proti absolutní elitě

Druhou účast v základní skupině zajistily Slavii dvě výhry 1:0 nad rumunskou Kluží v playoff mistrovské části. Následný los dopřál slávistům konfrontaci s absolutní světovou špičkou. Ve skupině F se střetli s Barcelonou, Interem a Borussií Dortmund. Český tým v Evropě zaujal odvážnou a aktivní hrou, za kterou sklízel chválu, ale doplatil na nezkušenost a špatnou koncovku.

PROTI PŘESILE. Slávističtí stopeři Michal Frydrych (vlevo) s Ondřejem Kúdelou dobře zdvojili barcelonského Lionela Messiho.

Ve skupině skončil poslední se dvěma body za venkovní remízy s Barcelonou (0:0) a Interem Milán (1:1).

Dosavadní zápasy Slavie v Lize mistrů:

SezónaKoloSoupeřVýsledek 1. zápasuVýsledek 2. zápasu
1996/97předkoloGrasshopper-Club Zürich0:5 (V)0:1 (D)
2000/012. předkoloŠamkir1:0 (D)4:1 (V)
2000/013. předkoloŠachtar Doněck1:0 (D)0:2 po prodl. (V)
2001/023. předkoloPanathinaikos1:2 (V)0:1 (D)
2003/042. předkoloLeotar Trebinje2:1 (D)2:0 (V)
2003/043. předkoloCelta de Vigo0:3 (V)2:0 (D)
2005/063. předkoloRSC Anderlecht1:2 (D)0:2 (V)
2007/082. předkoloMŠK Žilina0:0 (D)0:0 (V) (4:3 pen.)
2007/083. předkoloAjax1:0 (D)2:1 (V)
2007/08základní skupina HSteaua Bukurešť, Sevilla, ArsenalSteaua Bukurešť (D) 2:1Sevilla (V) 2:4
Arsenal (V) 0:7Arsenal (D) 0:0
Steaua Bukurešť (V) 1:1Sevilla (D) 0:3
2008/093. předkoloFiorentina0:2 (V)0:0 (D)
2009/103. předkoloSheriff Tiraspol0:0 (D)1:1 (V)
2017/183. předkoloBATE Borisov1:0 (D)1:2 (V)
2017/184. předkoloAPOEL0:2 (V)0:0 (D)
2018/193. předkoloDynamo Kyjev1:1 (D)0:2 (V)
2019/204. předkoloCFR Kluž1:0 (D)1:0 (V)
2019/20základní skupina FInter Milán, Borussia Dortmund, BarcelonaInter Milán (V) 1:1Dortmund (D) 0:2
Barcelona (D) 1:2Barcelona (V) 0:0
Inter Milán (D) 1:3Dortmund (V) 1:2
2020/214. předkoloMidtjylland0:0 (D)1:4 (V)
2021/223. předkoloFerencvárosi0:2 (V)1:0 (D)
2024/253. předkoloRoyale Union Saint-Gilloise3:1 (D)1:0 (V)
2024/254. předkoloLille0:2 (V)2:1 (D)

* (D) – domácí zápas, (V) – zápas venku

České týmy v evropských pohárech 2025/26:

České týmy v předkolech evropských pohárů:

TýmSoutěžSoupeřKdy?Výsledky
Plzeň2. předkolo Ligy mistrůServette Ženeva22. a 30.července0:1, 1:3
3. předkolo Ligy mistrůRangers5. a 12. srpna0:3, 2:1
Sparta2. předkolo Konferenční ligyAktobe24. a 31. července1:2, 4:0
3. předkolo Konferenční ligyArarat-Armenia21. a 27. července4:1, 2:1
play off Konferenční ligyFC Riga7. a 14. srpna2:0, 0:1
Ostrava2. předkolo Evropské ligyLegia Varšava24. a 31. července2:2, 1:2
3. předkolo Konferenční ligyAustria Vídeň7. a 14. srpna4:3, 1:1
play off Konferenční ligyNK Celje21. a 28. srpna0:1, 0:2
Olomoucplay off Evropské ligyMalmö21. a 28. srpna0:3, 0:2

