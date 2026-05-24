ONLINE: Slavia - Plzeň, první se třetím, domácí s několika mladíky v sestavě

Autor:
  13:16aktualizováno  13:16
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Slávističtí fotbalisté, už jistí šampioni, převezmou pohár pro mistra liga. A jistě ho nebudou chtít zvedat po porážce. Jejich závěrečné utkání sezony proti Viktorii Plzeň můžete od 14.00 sledovat v podrobné online reportáži.

Igoh Ogbu ze Slavie hlavičkuje v zápase s Plzní. | foto:  Petr Topič, MAFRA

Když se oba kluby střetly před pár dny, souboj před vyprodaným Edenem skončil bezbrankovou remízou a po zápase se nejvíc mluvilo o vyloučení domácího útočníka Tomáše Chorého.

Teď u toho fanoušci ani Chorý nebudou. Slavia má kvůli událostem z nedávného derby zavřené hlediště a nejlepší střelec ligy po dalším vyloučení trest.

Trenér Jindřich Trpišovský zvolil následující sestavu: Markovič – Vlček, Ogbu, Chaloupek – Piták, Bužek, Oscar, Jurásek – Kolísek, Chytil, Suleiman.

Plzeň obsadí třetí příčku, ale Slavii bude chtít aspoň oplatit porážku z podzimu, kdy doma dostala pět branek.

Přejít na online reportáž
Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.