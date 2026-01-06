ONLINE: Slavia hraje první přípravné utkání, proti Basileji debutuje Kante

  15:05aktualizováno  15:05
Slávističtí fotbalisté hrají první utkání v rámci zimní přípravy. Na soustředění ve španělské Marbelle se střetnou s Basilejí, utkání má výkop v 15 hodin a sledovat ho můžete v podrobné online reportáži.

Fotbalisté Slavie společně slaví gól proti Jablonci. | foto:  Petr Topič, MAFRA

Slávisté do Španělska odcestovali v sobotu a celkem je čekají tři přípravné zápasy.

Do toho prvního proti Basileji nastoupí v následující sestavě: Staněk – Holeš, Vlček, Mbodji – Hašioka, Moses, Cham, Kante – Schranz, Prekop, Kušej.

ONLINE: Slavia Praha – Basilej

Přípravné utkání sledujeme minutu po minutě

Premiéra ve slávistickém dresu tak čeká levého obránce Hamidoua Kanteho, jenž přišel začátkem prosince z Artisu Brno. Na lavičce je pak připravená další posila Samuel Isife, jenž přestoupil z Dukly, či Sahmkou Camara, který dosud hostoval v Karviné.

Basilej je čtvrtým týmem švýcarské ligy a Slavia se s ní dosud v soutěžním zápase nikdy neutkala.

Po Basileji slávisté vyzvou ještě německé Karlsruhe (10. ledna) a norský Brann Bergen (16. ledna). Pak je čekají zbylé dva zápasy základní fáze Ligy mistrů – nejprve doma s Barcelonou a pak na Pafosu.

Přípravný zápas
6. 1. 2026 15:00
zápas probíhá
SK Slavia Praha SK Slavia Praha : FC Basilej FC Basilej 0:1 (-:-)
Góly:
Góly:
8. Ajeti
Sestavy:
1. poločas: Staněk – Holeš, Vlček, Mbodji, Hašioka, Moses, Cham, Kanté, Schranz, Prekop, Kušej
Sestavy:
Hitz – Adjetey, Agbonifo, Ajeti, Akahomen, Bacanin, Koindredi, Metinho, Ruegg, Traore, Vouilloz
