Hokejová Slavia mění majitele, většinu si koupil podnikatel Kucharzyk

Novým majitelem hokejové Slavie Praha je Jozef Kucharzyk ze společnosti Easyflyers, která se loni stala hlavním partnerem klubu. Kucharzyk získal prostřednictvím své firmy JK Sport Investment šedesátiprocentní podíl. Dosavadní vlastník dvojnásobného extraligového mistra Stanislav Tichý si ponechal 30 procent a Jiří Vlasák 10 procent. Momentálně prvoligová Slavia o tom informovala v tiskové zprávě.

Kapitán hokejové Slavie Jan Holý míří v euforii ke střídačce se spoluhráčem Štěpánem Havránkem. | foto: Veronika Mašátová, HC Slavia Praha

„Těším se na spolupráci a další rozvoj klubu. Mým cílem je Slavii pomoci především zázemím a stabilitou, aby se mohla soustředit na sportovní úspěchy. Věřím, že se nám podaří co nejlépe uspět v nadcházejícím play off Maxa ligy,“ uvedl Kucharzyk.

Slavia opustila extraligu po sezoně 2014/15, kdy neuspěla v baráži. Od té doby působí v druhé nejvyšší domácí soutěži. V aktuálním ročníku pražský klub poprvé vyhrál základní část a zajistil si přímý postup do čtvrtfinále, do kterého vstoupí v neděli proti dosud neznámému soupeři.

„Vstup Jozefa Kucharzyka vnímám jako velmi důležitý krok pro budoucnost Slavie. Klub má jasný směr a kontinuitu, kterou chceme zachovat. I nadále budu Slavii řídit jako předseda představenstva a zodpovídat za její chod,“ řekl Tichý.

Kromě titulů z let 2003 a 2008 získala Slavia v hokejové extralize i tři stříbrné a dvě bronzové medaile.

