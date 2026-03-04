Hokejová Slavia mění majitele, většinu si koupil podnikatel Kucharzyk

„Těším se na spolupráci a další rozvoj klubu. Mým cílem je Slavii pomoci především zázemím a stabilitou, aby se mohla soustředit na sportovní úspěchy. Věřím, že se nám podaří co nejlépe uspět v nadcházejícím play off Maxa ligy,“ uvedl Kucharzyk.
Slavia opustila extraligu po sezoně 2014/15, kdy neuspěla v baráži. Od té doby působí v druhé nejvyšší domácí soutěži. V aktuálním ročníku pražský klub poprvé vyhrál základní část a zajistil si přímý postup do čtvrtfinále, do kterého vstoupí v neděli proti dosud neznámému soupeři.
„Vstup Jozefa Kucharzyka vnímám jako velmi důležitý krok pro budoucnost Slavie. Klub má jasný směr a kontinuitu, kterou chceme zachovat. I nadále budu Slavii řídit jako předseda představenstva a zodpovídat za její chod,“ řekl Tichý.
Kromě titulů z let 2003 a 2008 získala Slavia v hokejové extralize i tři stříbrné a dvě bronzové medaile.