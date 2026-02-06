Unikátní zahájení her, dva ohně a Bocelli. Co dalšího si Italové nachystali?

Někteří sportovci už na olympijských hrách mají za sebou první vystoupení, oficiální zahájení XXV. zimní olympiády ale proběhne až v pátek večer. Ve 20:00 startuje na milánském stadionu San Siro slavnostní ceremoniál, jehož část se odehraje také v Cortině d’Ampezzo a dalších italských dějištích her.
Tématem ceremoniálu je oslava harmonie, kterou má reprezentovat průběh večera na více místech současně. Například průvod Národů se uskuteční jak v Miláně a Cortině, kde se odehrává hlavní část soutěží, tak i v Livignu, kde jsou snowboardisté, a v Predazzu, kde jsou skokani a běžci na lyžích.

Poprvé v historii olympiád budou zapáleny dva olympijské ohně. Jeden vzplane v Miláně u Arco della Pace, druhý v Cortině d’ Ampezzo na Piazza Dibona.

Jako při každém zahájení chce pořadatelská země předvést také část své historie a slavných osobností – Italové vsadili na odkaz Leonarda da Vinciho, v rámci večera pak vystoupí tenorista Andrea Bocelli nebo herečka Sabrina Impacciatore. Ze zahraničních umělců bylo dopředu odhaleno jméno zpěvačky Mariah Carey.

Zahájení se spolu s dalšími světovými státníky zúčastní také český prezident Petr Pavel s manželkou Evou, kteří v pátek už stihli navštívit Český dům a fandit českým hokejistkám v utkání se Švýcarkami.

Českou vlajku ponesou hokejista David Pastrňák a biatlonistka Lucie Charvátová, ale zatímco Pastrňák půjde v čele průvodu v Milánu, Charvátová bude v Cortině.

Z vlajkonošů ostatních výprav zaujme jméno finského hokejisty Mikka Lehtonena, litevských krasobruslařů Alison Reedové a Sauliuse Ambrulevičiuse nebo slovinských sourozenců Prevcových.

Zahájení olympiády bude nejspíš „posledním hurá“ milánského stadionu San Siro, který má být v příštích letech zbourán. Kromě loučení se stavbou, která v Miláně stojí od roku 1926 a je domovem klubů AC Milán i Inter, se italští organizátoři chtějí ceremoniálem rozloučit také s návrhářem Giorgiem Armanim, který v Miláně žil a zemřel loni v září.

Přestože spoustu detailů o průběhu večera pořadatelé odhalili, jednu informaci nechávají v přísné tajnosti. Kdo a jakým způsobem zapálí olympijský oheň. A bude to v Miláně i Cortině identické?

To si Italové nechávají až na samotný vrchol ceremoniálu.

