„Bylo to velkolepé a byla tam skvělá atmosféra. Ještě jak se vše konalo v menším koloseu, tak to bylo takové historické. Líbilo se mi to,“ řekl Jílek v nahrávce pro média.
Možnost být vlajkonošem české výpravy označil za velkou poctu. „Ještě k tomu s Martinou Sáblíkovou. Bylo to něco neuvěřitelného a hrozně jsem si to užil,“ prohlásil devatenáctiletý sportovec.
Ceremoniál s názvem Krása v pohybu byl oslavou italské kultury, kreativity a jednoty sportu, umění a krásy. Odkazoval i na Shakespearovu tragédii Romeo a Julie odehrávající se ve Veroně.
„Určitě tam byly trochu nudnější části, ale celkově to udělalo skvělý dojem a moc jsem si to užil. Super byla taneční část, kdy jsme se všichni zahřáli,“ řekl Jílek
Sáblíková, jež s letos rozloučí s aktivní kariérou, byla vlajkonoškou při závěrečném ceremoniálu již potřetí.
„Jako vždy to byla obrovská pocta. Byla jsem hrozně moc ráda, že jsem byla s Matym. On je takový šprýmař, takže mi to trošku odlehčoval,“ uvedla Sáblíková.
V minulých dnech několikrát uvedla, že poslední olympijská účast je pro ni emočně extrémně náročná. „Asi nejhorší pro mě bylo, když zhasl oheň,“ přiznala rychlobruslařská legenda, která startovala na šesté olympiádě.
Trojnásobná olympijská vítězka a sedminásobná medailistka mohla porovnávat ceremoniály, které osobně zažila.
„Bylo to opravdu hezké. Já poslední dobou hodně poslouchám, co se tak říká. Má to pro mě obrovský význam. Takže jsem se těšila na ty řeči (proslovy),“ řekla Sáblíková.
A zároveň prozradila, že Jílek byl už lehce unavený. „Trošku to nedával,“ uvedla s úsměvem.