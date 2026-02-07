Kdy se rozhodlo, že Zacha jet nemůže?
Manažer Bostonu mi v pátek večer oznámil, že podle lékařského týmu Bruins nebude schopen turnaj odehrát a nemohou ho uvolnit. S Pavlem jsme byli v kontaktu od začátku zranění, abychom věděli, jak přesně na tom je.
A jak to průběžně vypadalo?
Ze začátku nebyly prognózy tak negativní, takže jsme věřili, že by mohl být k dispozici. Ale situace se postupně zhoršovala. Moc nás to mrzí. Pořád si ale myslím, že i v Evropě máme velice kvalitní hráče. Vůbec bych nikoho nezatracoval a nepodceňoval. Tým máme dobře poskládaný a i Filip Chlapík je dlouhodobý reprezentant, který ve Spartě i národním mužstvu podává velice dobré výkony.
Se Zachou se počítalo do prvního útoku k Pastrňákovi. Kdo místo něj?
To prozradit opravdu nemůžu, ale jsme připravení. Nejsme rádi ani v nejmenším, protože není dobrá zpráva pro žádný tým, když mu vypadne první centr. Je to velké oslabení a Pavlovi přejeme brzké uzdravení, protože celý tým to mrzí. Každý z nominovaných kluků se těšil, že bude moct reprezentovat Českou republiku proti těm nejlepším hráčům na světě. Pro něj i pro nás je to těžké.
Můžete říct, co Zachu trápí?
Myslím, že mi o tom nepřísluší mluvit. Je to hráč týmu NHL a já k tomu nedostal žádný mandát.
Jak často jste spolu v posledních dnech mluvili?
Mluvil jsem s ním pomalu obden. Až mi připadalo, že ta frekvence je až přespříliš. Pro nás to ale bylo důležité, každý den se to měnilo.
Měli jste hned jasno, že místo Zachy povoláte Chlapíka, který hraje pravidelně na křídle?
Věděli jsme, že na Pavla budeme čekat, co to půjde. Nicméně jsme se už nějakou dobu dopředu připravovali na variantu, kdyby se situace s ním dramaticky zhoršila. Filip Chlapík si rozhodně zaslouží, že je na řadě. A uvidíme, jakým způsobem ho zařadíme, či nezařadíme do sestavy.
U Martina Nečase je vše v pořádku? Taky poslední zápasy v NHL nehrál.
Martin by měl přiletět. Komunikujeme spolu a nemám indicie, že by neměl dorazit. Nechci se děsit, chci se těšit. Záleží teď na stmelení party, zvyknutí si na dennodenní režim. Všichni už jsme natěšení, aby to začalo.