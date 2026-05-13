Slováci berou na MS devět hokejistů z české extraligy, dvě posily mají z NHL

V kádru jsou obránci František Gajdoš z Litvínova, Patrik Koch z Třince, Samuel Kňažko s útočníkem Marem Hrivíkem z Vítkovic a další forvardi Martin Faško-Rudáš se Servácem Petrovským z Liberce, Andrej Kollár s Kristiánem Pospíšilem z Komety Brno a Jakub Minárik z Karlových Varů. Kňažko, Hrivík, Kristián Pospíšil a bek Mislav Rosandič z Košic mají bronz z olympijských her z Pekingu z roku 2022.
Šestadvacetiletý Martin Pospíšil odehrál kvůli zranění v této sezoně NHL za Calgary jen 22 utkání a připsal si tři body za gól a dvě asistence. Za tři sezony v NHL má za Flames 166 utkání a 52 bodů (13+39). Poprvé si zahraje na velké mezinárodní akci s o čtyři roky starším bratrem Kristiánem.
Dosud spolu hráli jen předloni na kvalifikaci o olympijské hry v Bratislavě. Pod pěti kruhy se nepotkali. Tam se dostal jen Martin a ze současného výběru i gólmani Samuel Hlavaj, Adam Gajan, bek Koch a Adam Liška.
Jednadvacetiletý Sýkora v této sezoně v NHL debutoval a v 11 duelech za Rangers nasbíral čtyři body (3+1). Na farmě v Hartfordu měl 29 bodů (12+17) z 62 duelů. Z minulosti mají zkušenosti z NHL další tři hráči. Hrivík odehrál 24 utkání za New York Rangers a Calgary, Kňažko v sezoně 2022/23 dva duely za Columbus a bývalý hráč Brna a Vítkovic Koch nastoupil v ročníku 2023/24 jednou za Arizonu.
Brankář Gajan, který byl trojkou na únorových olympijských hrách v Miláně a čeká jej premiérové MS, po dvouletém působení na University of Minnesota-Duluth v NCAA nastoupil v závěru sezony jednou na farmě Chicaga v AHL za Rockford. Blackhawks jej draftovali v roce 2023 ve druhém kole na 35. místě.
Premiéra na velké mezinárodní akci čeká brankáře Eugena Rabčana, čerstvou posilu Komety z Banské Bystrice, obránce Jozefa Viliama Kmece z farmy Vegas z Hendersonu, Jakuba Meliška z Michalovců a Maxima Štrbáka ze záložního týmu Buffala z Rochesteru. Debutovat budou také útočníci Petrovský, Aurel Nauš z Popradu, který od příští sezony míří do Zvolenu, a Filip Mešár z farmy Montrealu z Lavalu, jehož Canadiens draftovali v roce 2022 v 1. kole na 26. místě.
Devatenáctiletý Radivojevič je synem bývalého útočníka Phoenixu, Philadelphie a Minnesoty Branka Radivojeviče, vicemistra světa z roku 2012, bronzového medailisty z MS 2003 a extraligového šampiona s Libercem o čtyři roky později.
Otec o dva roky staršího Štrbáka Martin je mistrem světa z roku 2002 a má z MS i stříbro (2000) a bronz (2003). Maxima draftovalo Buffalo v roce 2023 ve 2. kole na 45. místě a po třech letech na Michigan State University v NCAA odehrál na konci této sezony dva zápasy za Rochester.
V české extralize působil i Hlavaj, který chytal v sezoně 2023/24 za Plzeň. Nová posila švédského Färjestadu z Nitry Sebastián Čederle hrál v letech 2020 až 2022 v české nejvyšší soutěži za Liberec i v první lize za Benátky nad Jizerou a Litoměřice. Čerstvý vítěz švédské ligy Oliver Okuliar z celku Skelleftea AIK, který o titulu rozhodl vítězným gólem, působil v letech 2022 až 2024 v Hradci Králové.
Slováci vstoupí do turnaje v sobotu ve 12:20 proti Norsku, v dalších duelech základní skupiny B ve Fribourgu narazí na Itálii, Slovinsko, Dánsko, Česko, Kanadu a Švédsko.
Nominace hokejistů Slovenska
MS ve Fribourgu a Curychu (15.-31. května)
Brankáři: Eugen Rabčan (Banská Bystrica), Adam Gajan (Rockford/AHL), Samuel Hlavaj (Iowa Wild/AHL).
Obránci: Jakub Meliško (Michalovce), František Gajdoš (Litvínov/ČR), Jozef Viliam Kmec (Henderson/AHL), Samuel Kňažko (Vítkovice/ČR), Patrik Koch (Třinec/ČR), Luka Radivojevič (Boston College/NCAA), Mislav Rosandič (Košice), Maxim Štrbák (Rochester/AHL).
Útočníci: Martin Faško-Rudáš, Servác Petrovský (oba Liberec/ČR), Andrej Kollár, Kristián Pospíšil (oba Kometa Brno/ČR), Sebastián Čederle (Nitra), Marek Hrivík (Vítkovice/ČR), Martin Chromiak (Ontario/AHL), Adam Liška (Čerepovec/KHL), Filip Mešár (Laval/AHL), Jakub Minárik (Karlovy Vary/ČR), Aurel Nauš (Poprad), Oliver Okuliar (Skelleftea AIK/Švéd.), Martin Pospíšil (Calgary/NHL), Adam Sýkora (New York Rangers/NHL, Hartford/AHL).