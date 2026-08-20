Slovan zuří kvůli sudímu. Vložil se do toho a všechno pos..., štvalo kouče Tourého

„Rozhodčí byl velmi nepříjemný až zlý, je mi líto hráčů. Víte, že nenávidím, když se sudí plete do zápasu až příliš,“ vyčítal podle serveru šport.sk německému arbitrovi Felixi Zwayerovi, jenž měl utkání na bratislavském Tehelném poli na starost.
Slovan doma brzy vedl díky trefě Romana Čerepkaie, bývalého hráče Teplic, slovinský tým však ještě do poločasu srovnal a nadějný výsledek do odvety udržel.
I díky podezřelému zákroku z posledních minut, kterým obránci uhasili velkou Šporarovu šanci.
Měl podle vás Slovan v závěru za tenhle zákrok na Šporara kopat penaltu? 🫨#NovaSport | #UCL pic.twitter.com/50BobvDDMI— Nova Sport (@novasport_cz) August 19, 2026
„Byl to zápas, který jsme měli jednoznačně vyhrát,“ hlesl Touré. „Vytvořili jsme si víc šancí, byli jsme agresivnější. Ale pak se do toho vložil tenhle sudí a všechno pos..., všechno přehlédl,“ dodal.
„Je neuvěřitelné, jak se někdo může tak moc plést do hry. Stačí se držet stranou, vždyť všichni pravidla známe. Ale on si musí stále každého volat, pořád něco vysvětlovat a řešit. Předvedl opravdu špatný výkon a dobře to ví, protože jsem s ním mluvil a cítil jsem to,“ líčil bývalý záložník z Pobřeží slonoviny, který si v minulosti zahrál za Barcelonu či Manchester City.
Slovan převzal letos v létě, což bylo překvapení. Dosud trénoval pouze jako asistent v belgickém Lutychu, u reprezentace Saúdské Arábie či v akademii Tottenhamu.
Od startu sezony zatím neprohrál žádné soutěžní utkání, v přípravě předtím porazil pražskou Slavii 1:0 a přes dvě předkola s gruzínskou Iberií a švédským Mjällby postupně došel až před brány Ligy mistrů.
Poslední krok proti slovinskému mistrovi ale musí zvládnout, jinak se propadne do Evropské ligy.
„No nic, ale i o tom je fotbal. Teď už se musíme soustředit na příští týden,“ pravil Touré.