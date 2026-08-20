Slovan zuří kvůli sudímu. Vložil se do toho a všechno pos..., štvalo kouče Tourého

Autor:
  12:26aktualizováno  12:26
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Fotogalerie2

Trenér bratislavského Slovanu Yaya Touré (vlevo) během utkání se slovinským Celje v závěrečném předkole Ligy mistrů. | foto: ČTK / imago sportfotodienst / IMAGOČTK

Může to být nakonec klíčový moment celého dvojzápasu. Když se ve vápně ke střele šteloval útočník Andraž Šporar ze Slovanu Bratislava, nejdřív ho zezadu naremploval jeden obránce slovinského Celje, než do něj následně narazil ještě druhý. Penalta? Nepískala se. Nejen to po úvodní remíze 1:1 v závěrečném předkole fotbalové Ligy mistrů namíchlo i kouče Yayu Tourého.

„Rozhodčí byl velmi nepříjemný až zlý, je mi líto hráčů. Víte, že nenávidím, když se sudí plete do zápasu až příliš,“ vyčítal podle serveru šport.sk německému arbitrovi Felixi Zwayerovi, jenž měl utkání na bratislavském Tehelném poli na starost.

Slovan doma brzy vedl díky trefě Romana Čerepkaie, bývalého hráče Teplic, slovinský tým však ještě do poločasu srovnal a nadějný výsledek do odvety udržel.

I díky podezřelému zákroku z posledních minut, kterým obránci uhasili velkou Šporarovu šanci.

„Byl to zápas, který jsme měli jednoznačně vyhrát,“ hlesl Touré. „Vytvořili jsme si víc šancí, byli jsme agresivnější. Ale pak se do toho vložil tenhle sudí a všechno pos..., všechno přehlédl,“ dodal.

„Je neuvěřitelné, jak se někdo může tak moc plést do hry. Stačí se držet stranou, vždyť všichni pravidla známe. Ale on si musí stále každého volat, pořád něco vysvětlovat a řešit. Předvedl opravdu špatný výkon a dobře to ví, protože jsem s ním mluvil a cítil jsem to,“ líčil bývalý záložník z Pobřeží slonoviny, který si v minulosti zahrál za Barcelonu či Manchester City.

Střet bratislavského útočníka Andraže Šporara s obránci Celje v závěrečném předkole Ligy mistrů.

Slovan převzal letos v létě, což bylo překvapení. Dosud trénoval pouze jako asistent v belgickém Lutychu, u reprezentace Saúdské Arábie či v akademii Tottenhamu.

Od startu sezony zatím neprohrál žádné soutěžní utkání, v přípravě předtím porazil pražskou Slavii 1:0 a přes dvě předkola s gruzínskou Iberií a švédským Mjällby postupně došel až před brány Ligy mistrů.

Poslední krok proti slovinskému mistrovi ale musí zvládnout, jinak se propadne do Evropské ligy.

„No nic, ale i o tom je fotbal. Teď už se musíme soustředit na příští týden,“ pravil Touré.

Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.