Fodrekova premiéra snů. Skvělý výkon a skalp Plzně. Ale nepřeceňujeme ho, říká

„Přijeli jsme s pokorou a respektem, ale zároveň jsme podali sebevědomý výkon. Žádný individuální výkon nebyl slabý a kluci všechno odmakali,“ těší Fodreka, který tým na ligový start připravil bezvadně.
„Už v prvním poločase jsme mohli jít do vyššího vedení. Domácí následně vyrovnali z pokutového kopu, ale naši hráči ukázali mentální sílu a strhli vítězství na svou stranu. Všechny tři body jsou zcela zasloužené.“
Mohl jste si vůbec vysnít lepší premiéru?
Z pohledu výsledku i hry určitě ne. Lhal bych, kdybych řekl, že z toho nemám radost. Mám, ale není to o mně, ale o klubu a hráčích, kteří odmakali celou přípravu a v Plzni si za tím šli od první minuty. Předvedli jsme poctivý výkon směrem do defenzivy a aktivní hru směrem dopředu. Nakonec je z toho pěkné vítězství, ale pořád zůstáváme nohama na zemi. Teď se můžeme chvíli radovat, ale pak už se začneme chystat na domácí zápas s Teplicemi, který bude taky náročný.
Jakou taktikou jste na tak silného soupeře, jakým je Plzeň, vyzráli?
Čekali jsme, že budou hrát nátlakově a že na nás budou tlačit jeden na jednoho po celém hřišti, snažit se dát rychlý gól a dostat nás pod tlak. Z toho jsme chtěli vycházet, otevřít si některé prostory a chodit víc do kolma, i díky typologii hráčů, kterou jsme měli. To se nám dařilo a už v prvním poločase jsme měli tři další čisté gólové šance. Jsem rád, že nám náš záměr vyšel, ale bylo to podložené perfektním kolektivním výkonem.
Plzni jste se však dokázali vyrovnat i po individuální stránce.
Víme, že Plzeň je velká kvalita jak individuálně, tak jako mužstvo, ale jsem rád, že naši hráči se domácím vyrovnali a v některých případech je dokázali i předčit. Když se to takhle sejde, chlapci se obětují a dají každý to svoje pro kolektiv, tak je z toho pěkné vítězství. Ale nepřeceňujeme ho a už se díváme dopředu.
Jak byste ocenil přínos náhradníků? Po prostřídání jste zápas rozhodli.
Od toho tam ti hráči jsou. Máme zdvojené posty, některé dokonce ztrojené, takže kvalita je velká i v našem mužstvu. Není vždycky důležité jen to, kdo zápas začne, ale i to, kdo z lavičky to dokáže oživit a přinést kvalitu. Jestli hrál někdo minutu, nebo celý zápas, je v daném momentě jedno. Všichni šli za týmovým úspěchem.
Jak jste si vychutnal radost v kabině? Už jste se naučil liberecký vítězný pokřik?
To mi ještě chvíli potrvá, ale samozřejmě jsem si to užíval a věřím, že to bude častější. I tohle vítězství dodá mužstvu motivaci a sebevědomí, a přes týden se bude určitě pracovat líp. Už ale vyhlížíme zápas s Teplicemi, ve kterém budeme chtít tři body z Plzně potvrdit.