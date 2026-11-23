„Je to příjemné a budeme upřímní: Nechci říct, že jsme o tom nesnili. Sny jsou přece od toho, aby se plnily,“ povídal trenér Branislav Fodrek, který Slovan převzal v létě.
Po patnácti kolech je na tom v nejvyšší soutěži lépe jen nedostižná Slavia!
Liberec v neděli večer obstál v přímém souboji o průběžné druhé místo. Navíc za okolností, které mu úplně nenahrávaly.
Slovan hrál na hřišti soupeře. Po necelých dvaceti minutách střídal ofenzivní tahoun Kušej. Hosté ze severu navíc po půlhodině prohrávali.
„Jsem velmi rád, že jsme zápas dokázali otočit. Ukázalo to naši odhodlanost i sílu,“ chválil Fodrek. V nastavení první půle vyrovnal útočník Mašek, který po poločase proměnil pokutový kop po faulu na Hodouše.
„Zápas nebyl o mně. Při prvním gólu mi spadl míč na hlavu, penaltu vybojoval Hody. Jsem rád, že se daří individuálně i týmově,“ pověděl dvougólový útočník.
Zanedlouho přidal pojistku střídající Lexa, který před rohem hostujících fanoušků vysekl efektní salto vzad. A zatímco zaplněná Letná spustila hromový pískot, liberecký kotel provokativně skandoval: „Dejte jim bůra!“
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Slovan klidně mohl vyhrát vyšším rozdílem. Spartu smázl, vytvořil si víc nebezpečnějších situací, střel nebo rohů. „Věděli jsme o (špatné) situaci Sparty,“ přikývl Mašek. „Nedávali jsme si to ale do hlavy, soustředili jsme se na sebe a za výsledek jsme velmi rádi.“
„Zaradujeme se, ale musíme zůstat nohama na zemi,“ připojoval se trenér Fodrek. Po letním přesunu do české ligy má s Libercem exkluzivní bilanci proti tuzemským velkoklubům.
Při rozjezdu sezony vyhrál 3:1 v Plzni. Remizoval doma se Slavií 1:1 a teď rovnou znemožnil Spartu.
„Myslím, že tohle je náš cíl. Chceme to ztížit top třem týmům v Česku a poprat se o horní příčky. Jsme ambiciózní a jsme za to strašně rádi,“ pochvaloval si Mašek, se šesti trefami nejlepší liberecký střelec.
„V české lize není lehký zápas, těší mě to,“ kývl zase Fodrek. „Každý soupeř má nějaký styl, ale hráči ukazují, že umíme takové zápasy vyhrávat. Možná jsme ale poztráceli body s papírově slabšími týmy.“
Do konce roku zbývají Liberci čtyři ligové partie. Podzimní derniéra ho čeká v polovině prosince proti Slavii, v Edenu může vyvrcholit kalendářní rok soubojem prvního s druhým.
„Čekají nás důležité zápasy. Ukáží, jestli se budeme bít o místa nahoře. Týmy okolo nás jsou nahňácané,“ upozorňuje Mašek.
Zároveň liberecký rozmach může pro slovenského trenéra Fodreka představovat i problém.
V lize platí jednoduchá rovnice. Víc bodů = větší zájem o hráče. A s blížící se zimou bude téma jen intenzivnější. Slovan umí výhodně prodávat.
„Nebojím se. Když je o hráče zájem, znamená to, že hrají dobře a mají kvalitu. Je to pozitivní signál. Máme ve vedení Honzu Nezmara a majitele (Ondřeje Kaniu), kteří mají zkušenosti,“ přemítá Fodrek. „Ve fotbale ale nevíte. Když přijde nějaký odchod, musí být promyšlený, aby v mužstvu zůstala síla.“
Taky liberecký majitel Kania si užil tříbodový večer na Letné. „Velké vítězství. Jedeme dál,“ vzkázal na instagramu.
Kde se liberecký vzestup zastaví?