Slovan utržil 415 milionů, přitom zaplatil jen 41. Kania odkryl finance klubu

Provozní rozpočet Slovanu se od příchodu nového majitele výrazně zvýšil. Z přibližně 120 milionů korun v sezoně 2023/24 se podle Kaniova odhadu loni dostal na 185 milionů a letos pravděpodobně překročí hranici 200 milionů korun.
Jenže běžné příjmy klubu jsou přibližně poloviční. Kania je při průměrné sezoně odhaduje zhruba na 90 milionů korun. Největší část tvoří peníze od Ligové fotbalové asociace a solidární platby UEFA, dále sponzoring, vstupné, permanentky a merchandising.
„Z toho logicky vyplývá, že strukturální provozní deficit se pohybuje na úrovni 90 až 110 milionů korun za sezonu,“ uvedl Kania na svém Substacku.
Výrazně podle něj nelze zvýšit ani příjmy od fanoušků či partnerů. Pokud by se například průměrná návštěvnost z nynějších zhruba 4 500 diváků dostala na 7 500, mohlo by to podle jeho odhadu přinést navíc 15 až 20 milionů korun ročně. Takový růst ale nepovažuje za příliš reálný. Za dosažitelnou metu považuje spíš 5 500 až 6 000 diváků.
O to větší význam mají pro Slovan přestupy. Za N'Guessana, Diakitého, Mahmiče a Ichu letos Liberec podle Kanii inkasoval přibližně 17,25 milionu eur, tedy asi 415 milionů korun. Čtveřice přitom klub původně stála dohromady zhruba 41 milionů. Slovanu se zde díky skvělému skautingu a obchodním schopnostem podařilo během krátké doby dosáhnout obrovského zhodnocení.
Část peněz z transferů ovšem připadá agentům, předchozím klubům či na solidární příspěvky. Po jejich odečtení odhaduje Kania čistý příjem Slovanu na více než 315 milionů korun.
Zároveň prozradil, že Liberec v závěru letního přestupového období odmítl další nabídku přesahující 100 milionů korun.
Ani vysoké příjmy z prodejů však podle majitele neznamenají, že peníze zůstávají ležet na klubových účtech. Jen během zimního a letního přestupového období Slovan podle něj investoval do příchodů Berbiče, Drakpeho, Sychry, Kúdelčíka, Ruse, Babouly, Bužka, Marsetiče, Basiladzeho, Daudy, Fayeho a Mikulenky přibližně 7,7 milionu eur, tedy zhruba 185 milionů korun.
„Představa, že má Slovan po letním ‚výprodeji‘ na účtech stovky milionů korun, je nesmyslná. Všechny peníze reinvestujeme primárně do nových hráčů,“ napsal Kania. „Zároveň každou sezonu zásadně zvyšujeme provozní náklady na skauting, analytiku, rozvoj hráčů atd. Ty posouvají úroveň klubu tam, kam je potřeba, pokud chceme být úspěšní, hrát pravidelně evropské poháry a být finančně soběstační díky velkým prodejům. Zároveň jsme ale v situaci, kdy se můžeme rozhodnout, že delší dobu nebudeme realizovat žádný prodej.“
Výnosy z letních přestupů podle něj zároveň umožnily splatit provozní úvěr přibližně 110 milionů korun, který klubu v minulé sezoně poskytl. Peníze mají pokrýt také provozní ztrátu současné sezony a splátky za nové hráče.
Kania očekává, že Slovan letos uskuteční ještě minimálně jeden velký transfer, ať už v zimě, nebo příští léto. Současný finanční rok by pak klub podle jeho odhadu mohl uzavřít s účetním ziskem 150 až 200 milionů korun.
Ještě důležitější pro něj ale bude další vývoj. V příští sezoně by se podle jeho představ mohl Slovan dostat do situace, kdy bude kromě účetního zisku vytvářet také skutečně volné peníze na účtech, a to zhruba 80 až 100 milionů korun ročně.
Právě na tom má stát dlouhodobý model klubu. Vedle pravidelných prodejů hráčů počítá i s procenty z jejich dalších transferů. Slovan si podle Kanii u prodávaných fotbalistů ponechává nejméně desetiprocentní podíl, většinou ale usiluje o dvacet procent.
Peníze bude Liberec potřebovat také kvůli plánovanému rozvoji infrastruktury. Roční nájem a provoz nového tréninkového centra na Letce by podle Kaniova odhadu mohl přesáhnout 30 milionů korun. Pokud by klub realizoval také plán na odkup a modernizaci stadionu U Nisy, přibylo by dalších 15 až 20 milionů ročně.
„Pro ty, kdo nerozumějí, proč mluvím o nájmu, to rád vysvětlím. Firma (v tomto případě FC Slovan Liberec, a. s.), která generuje vnitřní provozní deficit vyšší, než jsou její každoroční opakující se provozní příjmy, je v očích bank spíš organizací ve faktickém bankrotu. Rozhodně to není organizace, které by banka byla ochotna půjčit odhadem vyšší stovky milionů korun na stadion a tréninkové centrum. Jedinou cestou je tak vyčlenit oba projekty mimo klub, získat na ně spoluinvestory a klubu pak účtovat provozně únosný nájem.“
Evropské poháry by hospodaření pomohly, podle Kanii ale nemohou být základem rozpočtu. U úspěšného působení v Konferenční lize odhaduje po odečtení nákladů a dalších položek čistý finanční přínos zhruba na 60 milionů korun.
„Z hlediska rozpočtu a jeho krytí to musí být příjemný bonus, ne nutnost. Jinak bychom každý rok balancovali nad finanční propastí,“ uvedl majitel Slovanu.
Za klíčovou proto považuje schopnost hráče levně vyhledávat, rozvíjet a následně výrazně dráž prodávat. Právě tento model má podle něj Liberci umožnit dlouhodobě konkurovat klubům s větší fanouškovskou základnou a vyššími pravidelnými příjmy.