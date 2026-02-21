Oba týmy hrály zcela odlišná semifinále.
Seveřané v utkání s Kanadou vedli 2:0, favorit však ještě ve druhé třetině snížil a v závěrečném dějství dokonal obrat na 2:3 půl minuty před koncem Nathan MacKinnon.
ONLINE: Slovensko – Finsko
Sledujte zápas o bronz na ZOH 2026 v Miláně podrobně
Slováci naopak jasně podlehli Spojeným státům 2:6. Američané zápas definitivně zlomili třemi brankami ve druhé třetině, do třetí části šli s pětigólovým náskokem.
To vedlo i ke střídání slovenských brankářů, kdy Samuela Hlavaje nahradil Stanislav Škorvánek. Slovenský tým v závěru zásluhou Slafkovského a Regendy už jen zmírnil konečný výsledek.
Tým se v semifinále navíc potýkal s častými vyloučeními, pro úspěch v boji o bronz se mužstvo musí vrátit k hernímu projevu z předchozích zápasů.
V dresu Slovenska největší pozornost poutá hvězdný Juraj Slafkovský, který na turnaji zaznamenal už osm bodů (4+4). Finsko táhne zase Mikko Rantanen, jenž má na kontě šest bodů (2+4), přičemž jediným zápasem, ve kterém nebodoval, bylo právě úvodní střetnutí se Slovenskem.
Finové se v soubojích o třetí místo mohou opřít o historickou bilanci, na olympiádě v éře hráčů z NHL v nich totiž zatím vždy uspěli.
Slovenský výběr chce naopak zopakovat první vzájemný duel. „Víme, co na ně platilo. Hrát spolu, aktivně, nedat jim prostor a jednoduše dostávat puky z pásma,“ řekl před zápasem obránce Šimon Nemec.
Využití: 0:0, V oslabení: 0:0