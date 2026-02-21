- Největší pozornost slovenských fanoušků se upíná na hokejový národní tým. Alpská lyžařka Petra Vlhová, která na ZOH startovala po dlouhé zdravotní pauze, se ve slalomu neprosadila.
- Hokejový národní tým Slovenska sice nepatřil k hlavním medailovým kandidátům, ale hned v prvním utkání potvrdil, že ambice má. Favorizované Finsko na úvod skolil 4:1, pak vydřel těsnou výhru 3:2 nad Itálií a podlehl 3:5 Švédsku. Ve skupině skončil první a postoupil rovnou do čtvrtfinále, kde vyřídil Německo 6:2. V semifinále sice nestačil na USA 2:6, ale zahraje si o bronz proti Fisku.
- Petra Vlhová je alpská lyžařka specializující se na technické disciplíny slalom, obří slalom a paralelní slalom. Na olympiádě v Pekingu 2022 získala zlato ve slalomu, na kontě má i šest medailí z mistrovství světa. Její nejsilnější disciplína – slalom – se na ZOH 2026 jela 18. února. Vlhová skončila na 20. místě.
Program Slovenska na hokejovém turnaji
|ZÁPASY
|DATUM / VÝSLEDEK
|Slovensko – Finsko
|4:1
|Itálie – Slovensko
|2:3
|Švédsko – Slovensko
|5:3
|Slovensko – Německo (čtvrtfinále)
|6:2
|USA – Slovensko (semifinále)
|6:2
|Slovensko – Finsko (o bronz), 21.2. od 20:40
Nominace Slovenska na ZOH 2026 – přehled sportovců
Seznam jmen začínáme hokejovým týmem, pak budeme pokračovat abecedně podle disciplín.
|Klub
|Zápasy
|Nuly/Góly
|Brankáři
|Adam GAJAN
|University of Minnesota-Duluth/NCAA
|0
|0
|Samuel HLAVAJ
|Iowa Wild/AHL
|29
|0
|Stanislav ŠKORVÁNEK
|Mountfield HK
|18
|0
|Obránci
|Peter ČEREŠŇÁK
|HC Dynamo Pardubice
|120
|9
|Erik ČERNÁK
|Tampa Bay Lightning/NHL
|11
|4
|Martin FEHÉRVÁRY
|Washington Capitals/NHL
|46
|3
|Martin GERNÁT
|Lokomotiv Jaroslavl/KHL
|72
|9
|Michal IVAN
|Bílí Tygři Liberec
|82
|5
|Patrik KOCH
|HC Oceláři Třinec
|88
|3
|Martin MARINČIN
|HC Oceláři Třinec
|47
|6
|Šimon NEMEC
|New Jersey Devils/NHL
|46
|2
|Útočníci
|Peter CEHLÁRIK
|Leksand IF/Švéd.
|70
|31
|Dalibor DVORSKÝ
|St. Louis Blues/NHL
|7
|1
|Lukáš CINGEL
|Kometa Brno
|59
|15
|Libor HUDÁČEK
|HC Oceláři Třinec
|135
|33
|Miloš KELEMEN
|HC Dynamo Pardubice
|36
|10
|Adam LIŠKA
|Severstal Čerepovec/KHL
|55
|12
|Oliver OKULIAR
|Skellefteå AIK/Švéd.
|36
|10
|Martin POSPÍŠIL
|Calgary Flames/NHL
|10
|3
|Pavol REGENDA
|San Jose Sharks/NHL
|56
|16
|Adam RUŽIČKA
|Spartak Moskva/KHL
|3
|2
|Juraj SLAFKOVSKÝ
|Montreal Canadiens/NHL
|41
|12
|Matúš SUKEĽ
|HC Verva Litvínov
|98
|20
|Samuel TAKÁČ
|HC Slovan Bratislava/Sloven.
|55
|13
|Tomáš TATAR
|EV Zug/Švýc.
|79
|19
Ostatní disciplíny:
|Disciplína
|Nominovaní sportovci
|Alpské lyžování
|Petra Vlhová, Rebeka Jančová, Katarína Šrobová, Andreas Žampa
|Biatlon
|Paulína Bátovská Fialková, Anastasia Kuzminová, Mária Remeňová, Ema Kapustová, Šimon Adamov, Jakub Borguľa
|Běžecké lyžování
|Mária Danielová, Peter Hinds, Tomáš Cenek
|Boby (ženy)
|Viktória Čerňanská, Lucia Mokrášová
|Krasobruslení
|Adam Hagara
|Sáně
|Jozef Ninis, Christián Bosman, Bruno Micko, Viktória Praxová, Desana Špitzová
|Short track
|Lea Popovičová
|Skialpinismus
|Marianna Jagerčíková, Rebeka Cullyová, Jakub Šiarnik
|Skoky na lyžích
|Hektor Kapustík
Koho sledovat ve slovenském týmu pro ZOH?
Petra Vlhová – alpské lyžování
Jedna z největších slovenských sportovkyň současnosti a olympijská vítězka ve slalomu (Peking 2022) by za běžných podmínek měla patřit mezi favoritky technických disciplín, otázkou je, v jaké bude formě po dvouleté zdravotní pauze.
Vlhová od roku 2024 neabsolvovala žádné závody Světového poháru ani jiné ostré starty, protože utrpěla vážné zranění kolena (trhlinu vazů) během závodu Světového poháru 20. ledna 2024 v Jasné.
Slovenští hokejisté
Hlavní trenér Vladimír Ország sází na mix hráčů z NHL, české extraligy i dalších evropských soutěží, včetně ruské KHL.
K tahounům by měli patřit i mladíci Juraj Slafkovský (Montreal) a Šimon Nemec (New Jersey). Hned devět hokejistů působí v české extralize.
Paulína Bátovská Fialková – biatlon
Fialková je aktuálně nejlepší slovenskou biatlonistkou ve Světovém poháru. Může cílit na slušné umístění v individuálních závodech. Letos byla v SP nejlépe dvanáctá ve sprintu v Ruhpoldingu.
Marianna Jagerčíková – skialpinismus
Jagerčíková má v nové olympijské disciplíně řadu úspěchů. Je mistryní světa ve sprintu z roku 2023 (Boí Taüll -Španělsko). Na kontě má i slušné výsledky z nedávného období. Na březnovém MS 2025 ve švýcarském Morgins obsadila 6. místo ve sprintu. Ve stejné disciplíně brala 4. místo v prosincovém závodě Světového poháru 2025/26 v americkém Solitude.
Adam Hagara – krasobruslení
Devatenáctiletý talent, který má za sebou úspěchy v mládežnických a juniorských soutěžích. Dvakrát slavil bronz na MS juniorů (2024, 2025). V seniorské kategorii skončil šestnáctý na mistrovství světa 2025 v Bostonu, kde se také kvalifikoval na ZOH 2026.
Slovenské medaile ze zimních olympiád:
|Rok
|Místo
|Medaile
|Sportovec / tým
|Disciplína
|2010
|Vancouver (Kanada)
|🥇 Zlato
|Anastasia Kuzminová
|Biatlon, sprint 7,5 km
|2014
|Soči (Rusko)
|🥇 Zlato
|Anastasia Kuzminová
|Biatlon, sprint 7,5 km
|2018
|Pchjongčchang (Jižní Korea)
|🥇 Zlato
|Anastasia Kuzminová
|Biatlon, závod s hromadným startem
|2022
|Peking (Čína)
|🥇 Zlato
|Petra Vlhová
|Alpské lyžování, slalom
|2006
|Turín (Itálie)
|🥈 Stříbro
|Radoslav Židek
|Snowboarding, snowboardcross
|2010
|Vancouver (Kanada)
|🥈 Stříbro
|Anastasia Kuzminová
|Biatlon, 10 km stíhací závod
|2010
|Vancouver (Kanada)
|🥈 Stříbro
|Pavol Hurajt
|Biatlon, závod s hromadným startem
|2018
|Pchjongčchang (Jižní Korea)
|🥈 Stříbro
|Anastasia Kuzminová
|Biatlon, 10 km stíhací závod
|2018
|Pchjongčchang (Jižní Korea)
|🥈 Stříbro
|Anastasia Kuzminová
|Biatlon, vytrvalostní závod
|2022
|Peking (Čína)
|🥉 Bronz
|Mužský hokejový tým
|Lední hokej