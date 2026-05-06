Kalamita omluvenek, Slováci před MS počítají ztráty. Čekali jsme to, řekl kouč

  15:47aktualizováno  15:47
Řeší podobné nominační strasti jako Radim Rulík. Skládání soupisky provází zádrhely, omluvenky se hromadí. „Nedá se nic dělat,“ pronesl smířeně kouč slovenských hokejistů Vladimír Országh. Na světový šampionát odcestuje s úplně jiným týmem než na olympijské hry.
Trenér Vladimír Országh na střídačce slovenských hokejistů na olympijském turnaji v Miláně. | foto: Mike SegarReuters

Na začátku týdne mu dorazilo hned sedm omluvenek naráz. Od extraligových finalistů Čerešňáka, Kelemena, Marinčina, Daňa, Hudáčka, Romana a Hrehorčáka.

Aktuální kádr Slovenska před MS

Brankáři: Hlavaj, Gajan, Rabčan

Obránci: Gajdoš, Kňažko, Meliško, Petrovický, Radivojevič, Žiak, Štrbák, Rosandič, Královič, Koch

Útočníci: Cehlárik, Faško-Rudáš, Hrivík, Kollár, Liška, Minárik, Nauš, Petráš, Petrovský, K. Pospíšil, M. Pospíšil, Sýkora, Čederle, Lacka

„U všech to bylo kvůli zranění, se kterými hráli play off. Dlouhá sezona si vybrala daň, ale s tím jsme počítali,“ hlásil osmačtyřicetiletý trenér.

Stoprocentně už nemůže počítat s patnácti jmény z turnaje pod pěti kruhy v Miláně, kde Slováci obsadili čtvrté místo. Do Švýcarska se nepodívají ani Škorvánek, Nemec, Feherváry, Ivan, Cingeľ, Dvorský, Regenda, Ružička, Sukeľ, Takáč nebo Tatar.

Všichni účast z různých důvodů odřekli. Velké oslabení, ale taková je zkrátka realita.

Ze zámoří zatím Slovákům dorazilo šest hráčů. Stabilní pozici v NHL má ale pouze Martin Pospíšil, který v přípravě nastupuje s kapitánským céčkem na dresu.

„I bez funkce se snažím být lídrem. Na ledě, v kabině. Nemáme takové hvězdy, musíme hrát aktivně, potřebujeme každého,“ vyprávěl útočník Calgary po nedělním vítězství 5:2 nad Lotyšskem.

Országhův tým uspěl v přípravě teprve podruhé. Stejnému soupeři o den dříve podlehl 1:5, předtím absolvoval ještě dva zápasy s Německem (1:3, 1:3) a se Švýcarskem (3:1, 3:5).

„V posledním zápase už měl náš výkon parametry, ale stále je spoustu věcí, na kterých musíme zapracovat. Máme mladé mužstvo, šanci jet na mistrovství má úplně každý,“ konstatoval trenér.

Pořád se ale snaží kádr zkvalitnit, přivábit další posily.

Zůstává v kontaktu s Erikem Černákem, jemuž po pondělním vyřazení Tampy v prvním kole play off NHL s Montrealem skončila sezona. „Chtěli jsme mu dát trochu vydechnout, ale zavoláme si,“ avizoval Országh.

Sleduje také dění v KHL, konkrétně semifinálovou sérii Omsku s Jaroslavlí (3:3 na zápasy), kde působí další obránce Martin Gernát. Do tréninku se pomalu zapojí útočník Oliver Okuliar, čerstvý vítěz švédské ligy se Skellefteou, jemuž vyřazovací fáze vyšla náramně (6+8 v 15 utkáních).

Teoreticky může být ve hře i účast Juraje Slafkovského, největší slovenská hvězda by ale dorazila až v průběhu mistrovství, s Montrealem teprve rozehraje sérii druhého kola bojů o Stanley Cup proti Buffalu.

Országh přiznal, že se zajímá také o dění ve farmářské AHL: „Máme tam pár mladých kluků (Pekarčík, Chromiak, Kmec). Když se nakupilo tolik zranění a omluvenek, musíme se dívat i tady.“

Před startem šampionátu Slováci odehrají ještě dva přípravné duely s Dánskem (v pátek 8. a v sobotu 9. května), pak bude následovat přesun do Fribourgu.

Skupinu B zahájí v sobotu 16. května proti Norsku, dojde také na souboj s Českem (sobota 23. května 16.15). A vzhledem k okolnostem se očekává, že do derby naskočí sestava velice podobná té aktuální.

„Někteří kluci se na mistrovství podívají poprvé, další pojedou v jiných rolích, než na které byli zvyklí. Chceme se ještě co nejlépe připravit a odjet s čistou hlavou,“ uzavřel Országh.

