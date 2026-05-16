ONLINE: Slovensko - Norsko 1:0. Sousedé jdou do vedení, trefuje se Pospíšil

Autor:
  12:21
Na olympijských hrách zaujali čtvrtým místem, teď se slovenští hokejisté v papírově podstatně slabší sestavě pouští do další velké akce. Na úvod světového šampionátu čelí od 12.20 v základní skupině B Norsku. Odpoledne v turnaji pokračuje druhým duelem Kanada, která po pátečním vítězství nad Švédskem (5:3) nastupuje od 16.20 proti outsiderovi z Itálie. Obě utkání můžete sledovat v podrobných online reportážích.
Fotogalerie2

Kristián Pospíšil ze Slovenska skóruje proti Norsku. | foto: ČTK

I Slováky postihla v dlouhé olympijské sezoně před mistrovstvím světa omluvenková kalamita. Mužstvo tvoří dominantně zástupci z české extraligy, domácí soutěže a ze zámoří – tam ale Slováci sahali hlavně do zásob na farmách v AHL.

Ze slovutné NHL mají podobně jako Češi jen dva zástupce, konkrétně útočníky – oporu Martina Pospíšila s mladíkem Adamem Sýkorou.

ONLINE: Slovensko vs. Norsko

Utkání základní skupiny B na hokejovém MS sledujeme od 12.20 podrobně.

I tak ale Slováci cílí na postup ze skupiny, na který loni nedosáhli. Stejně jako Norové, kteří však na rozdíl od svého soupeře bojovali o záchranu a dotáhli ji až v posledním skupinovém duelu proti Maďarsku (1:0).

Seveřané naposledy slovenský výběr zdolali v květnu 2022 v přátelském zápase, od té doby se silnějším protivníkem zapsali pět porážek v řadě. A to včetně jediného vzájemného měření obou zemí na mistrovstvích světa za posledních deset let, kdy před třemi roky favorit uspěl poměrem 4:1.

Mistrovství světa v hokeji 2026
16. 5. 2026 12:20
Zápas probíhá
Slovensko : Norsko 1 : 0
(1 : 0)
Góly:
8:15 K. Pospíšil (S. Kňažko, M. Pospíšil)
Góly:
Sestavy:
S. Hlavaj - F. Gajdoš, M. Rosandič - J. Kmec, P. Koch - M. Štrbák, S. Kňažko - L. Radivojevič - O. Okuliar, M. Pospíšil, K. Pospíšil - M. Faško-Rudáš, M. Hrivík, A. Liška - M. Chromiak, S. Čederle, A. Sýkora - F. Mešár, A. Kollár, S. Petrovský - J. Minárik
Sestavy:
T. Normann - M. Krogdahl, C. Kasastul - J. Johannesen, S. Solberg - S. Hurröd, K. Östby - A. Saxrud-Danielsen - M. Rönnild, M. Vikingstad, E. Salsten - M. Eriksen, E. Bakke Olsen, P. Vesterheim - A. Martinsen, T. Koblar, E. Pettersen - J. Berglund, H. Salsten , N. Steen - P. Elvsveen

Vyloučení: 1:1, Využití: 0:0, V oslabení: 0:0

Přejít na online reportáž

Poprvé se na šampionátu představí také Italové pod vedením známého finského kouče Jukky Jalonena.

Hostitelé poslední zimní olympiády na turnaji v Miláně výsledkově nepřekvapili, když všechny zápasy prohráli. Tehdy ale lehce potrápili na úvod Švédy a v osmifinále i Švýcary. Výrazně pak dali zabrat Slovákům, kteří se o těsnou výhru 3:2 strachovali až do úplného konce.

ONLINE: Itálie vs. Kanada

Utkání základní skupiny B na hokejovém MS sledujeme od 16.20 podrobně.

Nyní se Jihoevropané pokusí nějak zaškodit papírově nejsilnějšímu celku na tomto MS – zámořskému gigantovi, který po souboji s Tre Kronor do svého druhého duelu vyráží se zhruba 20hodinovým odpočinkem.

Kanada ale pochopitelně zůstává zcela jednoznačným favoritem. Pakliže výrazně nepoleví, lze očekávat, že hvězdy v čele s první lajnou Crosby, Celebrini, Scheifele si budou vylepšovat osobní statistiky.

Mistrovství světa v hokeji 2026
16. 5. 2026 16:20
Itálie : Kanada
()
Přejít na online reportáž
Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.