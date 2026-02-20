Máme šanci na medaili! Slováci se chystají na Američany, chtějí se pokusit o senzaci

Autor:
  15:06aktualizováno  15:06
Zase po čtyřech letech v olympijském semifinále. Stále mají šanci na obhajobu bronzu, teď se ale pokusí získat ještě cennější kov. Slovenští hokejisté v pátek večer (21.10) proti favorizovaným Spojeným státům zabojují o postup do boje o zlato. „Jdeme se pokusit o senzaci,“ hlásí útočník Miloš Kelemen.
Pavol Regenda (84) vstřelil úvodní gól svého týmu. (18. února 2026)

Pavol Regenda (84) vstřelil úvodní gól svého týmu. (18. února 2026) | foto: Petr David JosekAP

Slovenský útočník Samuel Takáč slaví po zápase s Finskem.
Slovenský forvard Matúš Sukeľ slaví gól proti Itálii.
Slovenský forvard Adam Ružička se pokouší odehrát puk v duelu s Finskem.
Útočník Pavol Regenda se raduje ze slovenského gólu proti Švédsku.
60 fotografií

Právě pardubický útočník patří k těm, kteří hvězdám soupeře hru nejvíce komplikuje. Opírá se o důraz, provokuje, svou tvrdostí a péčí nedává protihráčům příliš volného prostoru.

Sám tahoun týmu Juraj Slafkovský zmínil Kelemena jako jednoho z hráčů, kteří si podle něj na olympiádě říkají o smlouvu v NHL.

„Ale povídal mi, že má v Česku poměrně dobrý kontrakt, tak nevím, jestli se mu bude chtít odcházet,“ pravil s úsměvem.

Individuální cíle jdou teď ale stranou. Slováci se zatím v Miláně představují parádními týmovými výkony. Spoléhají na soudržnost, bojovnost.

Pavol Regenda (84) vstřelil úvodní gól svého týmu během čtvrtfinálového zápasu mužů. (18. února 2026)

I díky ní porazili v úvodním zápasu Finsko, vstřelili klíčový gól v závěru proti Švédsku a přešli ve čtvrtfinále přes Německo.

„Ale že bychom nějak překvapovali? To si nemyslím,“ říkal útočník Martin Pospíšil.

„Mají výborné výsledky, blahopřeju jim. Nachytali Finy a od toho se to všechno odvíjelo,“ chválil východní sousedy po příletu zpět do Prahy český kouč Radim Rulík.

I on bude už z domova sledovat, jak si Slováci povedou v posledních dnech olympiády.

Navzdory papírovým předpokladům se poperou o medaili, jistotu cenného kovu jim zajistí případná semifinálová výhra. Proti našlapaným Američanům je ale čeká pořádně těžká výzva.

Objetí Juraje Slafkovského (vpravo) a Samuela Hlavaje.

„Já ale rád hraju jako outsider. Potom můžeme překvapit,“ velel Slafkovský.

„Ale zaměřujeme se na sebe. Chceme hrát pořád stejně, musíme být tvrdí, nedávat jim moc prostoru, protože mají několik velmi kvalitních hráčů. Nemůžeme před nimi mít přílišný respekt,“ přidal Pospíšil.

Ten bronz v Pekingu nezískal, během her bez hokejistů z NHL už totiž působil na farmě Calgary. Nyní už jako hráč Flames zabojuje minimálně o stejný úspěch, jaký se povedl jeho krajanům na poslední olympiádě.

„Semifinále pro mě znamená hodně. Nestává se často, že máte během kariéry takovou příležitost. Už se nemůžu dočkat. Možná si to teď ani neuvědomujeme, ale je to neskutečná šance získat medaili. Odevzdáme maximum,“ završil.

Vstoupit do diskuse

Herci mají hrát a mlčet! opřel se Kozub do angažovaných umělců. Pak otevřel diář

Štěpán Kozub neustále buší v posilovně

Východní hranici zaminujeme do 48 hodin, hlásí Polsko. Úmluva už mu nesvazuje ruce

Miny na vojenském cvičení u polské Zielonky. Varšava odstoupila od Ottawské...

Při rozlučce s hrami blízko medaili. Krčmář v závěru riskoval, v masáku dojel šestý

Michal Krčmář z České republiky v akci během mužského závodu na 15 km s...

Tragédie na sjezdovce v Harrachově. Po srážce zemřela lyžařka

V Harrachově se 20. února 2026 po poledni srazili na sjezdovce muž a žena....

Za Spartu bude po skoro 80 letech hrát Maďar. Vitályos se k týmu připojí v létě

Viktor Vitályos, nová posila fotbalové Sparty.

Novák dvakrát upadl a ve finále akrobatických skoků chyběl

Nicholas Novák z České republiky v akci během kvalifikace mužů v akrobatickém...

Máme šanci na medaili! Slováci se chystají na Američany, chtějí se pokusit o senzaci

Pavol Regenda (84) vstřelil úvodní gól svého týmu. (18. února 2026)

Další jaderná mocnost na obzoru? Stát se jí může Saúdská Arábie díky dohodě s USA

Saúdskoarabský korunní princ Muhammad bin Salmán navštívil Bílý dům. Tam ho...

Úhel pohledu

Dějiny nejsou naším sluhou ani supermarketem. Proč vytvářet zdání nadřazenosti dánské architektury?!

Upravený návrh. Vltavskou filharmonii navrhlo dánské studio Bjarke Ingels Group...

Letiště na Floridě ponese Trumpovo jméno. Chybí jen formální podpis guvernéra

Americký prezident Donald Trump při projevu na 56. výročním zasedání Světového...

Vyzkoušejte plenky Moltex Pure & Nature: Extra savé, pohodlné a šetrné ke zdraví
Vyzkoušejte plenky Moltex Pure & Nature: Extra savé, pohodlné a šetrné ke zdraví

Plenky a plenkové kalhotky od značky Moltex Pure & Nature jsou navrženy s ohledem na zdraví a pohodlí. Žádné kompromisy mezi kvalitní péčí, savostí...

Po Melanii přichází Livia. Film o bývalé první dámě natočil režisér VyVolených

Livia Klausová (září 2025)

Levnější energie jsou základ, řekl Babiš. Mrázová slibuje 50 tisíc nových bytů ročně

Premiér Andrej Babiš při představení hospodářské koncepce Česko: Země pro...

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.