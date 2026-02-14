Nejlepší prohra v životě! I Slováky výsledek zmátl, postupovou radost museli mírnit

,
„Ta prohra je taková velká výhra.“ „Zvláštní pocit, ale jestli díky tomu půjdeme rovnou do čtvrtfinále, tak je dobrý!“ „Poprvé v životě se raduju z prohry...“ I tak slovenští hokejisté v sobotu hodnotili neúspěch 3:5 se Švédskem. Body nezískali, přesto věří, že ovládnou skupinu B olympijského turnaje, stačí, aby Finové odpoledne porazili Italy. Pokud tento pravděpodobný scénář nastane, Slováci se – zřejmě na rozdíl od Česka – vyhnou osmifinále.
Svěřenci Vladimíra Országha potřebovali neprohrát o více jak dvě branky. A to se jim díky gólu pouhých 39 vteřin před koncem podařilo. „Nejlepší prohra v mém životě! První, kdy jsem po ní docela šťastný,“ prohlásil Dalibor Dvorský, autor třetí slovenské trefy.

„Super sledovat, jak jsme dali gól na 3:5. V tu chvíli jsme věděli, že jsme tam! Jsme rádi, že jsme vyhráli! Nebo vyhráli...“ povídal i Oliver Okuliar. To ale ještě nevěděl, že s parťáky potřebují pomoc od Finů. Když ho novináři opravili, zmateně řekl: „Jáj, nevím no. Tak asi ano.“

„To jsem taky nevěděl, to se omlouvám! Ale věřím, že to Fini zvládnou. Snad,“ přidal obránce Šimon Nemec.

„Tahle prohra je taková malá, ale i velká výhra. Jsem rád, že to tak dopadlo. A teď všichni držíme palce Finům,“ pokračoval nejlepší slovenský hráč Juraj Slafkovský.

Slováci měli zápas solidně rozehraný, ještě ve druhé třetině drželi vyrovnané skóre 2:2. To jim zajišťovalo, že se nemusí ohlížet na Finy.

Když Švédové zvýšili tempo a dali na 3:2, Slováci pořád mohli být relativně v klidu. O první místo ve skupině B by je připravil jen překvapivý výsledek – kdyby Itálie získala minimálně bod proti severskému favoritovi.

Gól na 4:2 na tom nic neměnil.

Trefa Lucase Raymonda na 5:2 už ovšem Slovensko v tabulce srážela na druhé místo, z něhož jde rovnou do čtvrtfinále pouze ten nejlepší ze všech tří skupin.

Lucas Raymond a Elias Pettersson rozebrali slovenskou obranu.

Takže v tu chvíli začalo přemýšlení. Měli by snad Slováci v závěru odvolat brankáře?

Gól vstřelený by Slafkovského a spol. vrátil na první příčku, inkasovaný by je posunul až na třetí místo za Finsko (za předpokladů, že si favorité poradí s Itálií v základní hrací době).

Rozuzlení nakonec nabídl švédský útočník Raymond. Dvě a půl minuty před koncem základní hrací doby sekl v emocích do Tomáše Tatara a rozhodčí ho poslali na trestnou lavici.

Ze slovenské přesilovky zbývalo posledních pár sekund, když Slafkovský, který na ledě strávil celé dvě minuty, vyslal puk na gólmana Jacoba Markströma. Tomu kotouč vypadl a Dvorský ho dotlačil za brankovou čáru.

„Šli jsme na přesilovku s tím, že musíme dát gól. Celý turnaj ukazujeme charakter i to, že síla týmu je důležitější, než kolik máte hráčů z NHL,“ přemítal autor klíčové trefy.

„Bereme to! Spousta Slováků teď asi bude šťastných,“ říkal Slafkovský.

„Je to zvláštní pocit, ale jestli díky tomu půjdeme rovnou do čtvrtfinále, tak je dobrý. Zápas byl vyhrocený, emoce vysoko, spousta zbytečných vyloučení...“ hodnotil obránce Martin Feherváry. A dodal: „Nemáme strop!“

Pokud se potvrdí papírové předpoklady, Slováci na rozdíl od Česka půjdou na olympijských hrách rovnou do čtvrtfinále.

Svěřenci Radima Rulíka šanci ještě mají – rovnou mezi nejlepší osmičku se můžou dostat ze druhé pozice. V neděli by museli porazit Švýcarsko – v případě očekávaných výsledků pak o dva góly větším rozdílem než Finové vyzrají nad Itálií.

