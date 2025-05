ONLINE: Slovinsko - Kanada 0:0. Favorit hraje proti outsiderovi, v sestavě Crosby

Sidney Crosby na tréninku Kanady před Four Nations. | foto: AP

Když postupně oznamovala další a další jména z NHL, bylo jasné, že se Kanada automaticky zařadí mezi hlavní kandidáty na zlato.

Parta kolem Sidneyho Crosbyho a Nathana MacKinnona vstupuje do turnaje proti Slovinsku, které loni postoupilo do elitní divize MS.

Oba týmy se střetly na šampionátu před dvěma lety, tehdy se zámořská velmoc chvíli trápila, dokonce první třetinu prohrála, ale nakonec uspěla 5:2. S podobnými soupeři se Kanaďané utkali také v přípravě na letošní mistrovství, s Rakouskem i Maďarskem si hravě poradili.

To Slovinci můžou brát měření s Kanadou jako velkou školu, mohou jenom získat. Moc dobře vědí, že ve snaze o záchranu je čekají daleko důležitější zápasy.

Slovinsko Slovinsko : Kanada Kanada 0:0 (-:-, -:-, -:-) Sestavy:

Horák (Pintarič) – Podlipnik (A), Gregorc, Magovać, Mašič, Štebih, Cosic, Podrekar – Török (A), Sabolič (C), Kapel – Langus, Drozg, Sitar – Mahkovec, Simšič, Macuh – Beričič, Sodja, Jezovsek – Žeželj. Sestavy:

Garand (Fleury) – Sanheim, Spurgeon, Dobson, Weegar, Matheson, Montour, Evans – MacKinnon (A), Konecny, Horvat – Fantilli, Crosby (C), Celebrini – Foerster, O'Reilly (A), Johnson – Cuylle, Danault, Hayton – Schenn. Rozhodčí: Holm (SWE), Schrader (GER) – Ankers Jerne (DEN), Niittyla (FIN) Přejít na online reportáž

Švédové v prvním utkání proti Slovensku ukázali svou sílu. Když potřebovali, zapnuli a soupeři nasázeli několik branek. Nakonec jich vstřelili pět, ani jednou neinkasovali.

Na podařený výkon chtějí navázat i proti Rakousku, které už má premiéru na turnaji také za sebou.

Proti Finům brzy dvakrát inkasovali, ve zbytku duelu ale dokázali se silnějším soupeřem držet krok. Snížili, dokonce i vyrovnali, ovšem druhý gól jim posléze sebral videorozhodčí. Proti Švédům se pokusí o zázrak.

Lotyšům se na loňském šampionátu v Praze a Ostravě nepodařilo navázat na rok starý úspěch, kdy brali historický bronz, a nepostoupili ani do čtvrtfinále.

To by chtěli letos napravit, hned na úvod čelí výzvě, kterou musí zvládnout. Případná ztráta s Francií by je mohla stát místo mezi nejlepší čtveřicí. Přesně jako loni, kdy vzájemný duel zvládli až v prodloužení.

To Francie před rokem porazila jen slabé Polsko a ve skupině skončila předposlední. Do čtvrtfinále papírově nepatří, ale Lotyši jsou soupeřem, na kterého by se mohla vytáhnout. Třeba jako před deseti lety, kdy je v nájezdech přemohla.