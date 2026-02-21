Smolaře Chytila čeká pauza, v obličeji má zlomeninu. Lékaři zvažují operaci

Hokejový útočník Filip Chytil z Vancouveru má po zásahu puku do obličeje zlomeninu a čeká ho další pauza. Lékaři zvažují, zda bude potřebovat operaci. Další z řady zranění utrpěl šestadvacetiletý centr na středečním tréninku. Jak dlouho může být Chytil mimo hru, trenér Adam Foote nezmínil.
„Je to pro něj vážně smůla. Specialisté nyní řeší, zda bude nutná operace,“ řekl Foote.

Chytil hrál naposledy začátkem února na ledě Utahu, z něhož předčasně odstoupil kvůli blíže nespecifikovanému zdravotnímu problému. Poslední zápas kanadského celku před olympijskou přestávkou pak vynechal kvůli potížím s migrénami. V úterý byl na prvním tréninku Canucks po olympijské pauze s týmem zpátky na ledě, zatím v bezkontaktním dresu.

Ve středu ale trénink nedokončil, když ho zasáhl do tváře puk, který měl vypálit kanonýr Brock Boeser. „Puk se nejprve zvedl o něčí brusli a pak se odrazil od mantinelu, tak snad se tím trochu zpomalil. Nevím, zda šel potom ještě přes hledí jeho helmy, nebo rovnou pod něj,“ popsal Foote.

Chytil se přitom vrátil 23. ledna do hry po více než třech měsících. Rodák z Kroměříže nastoupil předtím naposledy v druhé polovině října proti Washingtonu, kdy ho srazil útočník Capitals Tom Wilson.

Otřesený Filip Chytil z Vancouveru se těžce sbírá z ledu.

Účastník tří světových šampionátů nakonec vynechal kvůli dalšímu otřesu mozku, které jeho kariéru v NHL zbrzdily už několikrát, 44 zápasů. Před zraněním vstřelil Chytil v šesti zápasech tři góly, od návratu do sestavy nebodoval.

Právě kvůli dlouhé zdravotní pauze a nejistému termínu návratu ho nezařadil kouč české reprezentace Radim Rulík do nominace na olympijský turnaj v Miláně.

