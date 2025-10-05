Trakařem až na derby. Výprava nadšenců ze Smržovky zdárně dorazila na Letnou

Vyrazili minulou neděli z náměstí ve Smržovce. V pátek dorazili do Kbel, v sobotu pak předposlední etapu zakončili u slávistického Edenu a další den je čekala už jen cesta přes Prahu – na Letnou se vydali přes Karlův Most a Pražský hrad.
Ke stadionu Sparty dorazili zhruba hodinu a půl před výkopem a následně se podívali i na hrací plochu v průběhu rozviček.
Celá akce měla dobročinný podtext, vybíraly se peníze na podporu obnovy historické sáňkařské dráhy ve Smržovce. Výběr probíhal jako tzv. fanouškovské derby, tedy že lidé přispívali buď za Spartu, nebo za Slavii. Nakonec se vybralo 129 257 korun a lidé mohli přispívat ještě v průběhu prvního poločasu.
Finančně měla navrch Slavia (68 000 ku 61 257). V zápase se nicméně oba týmy rozešly smírně 1:1. I v roce 1965 z toho mimochodem nakonec byla remíza, ale 2:2.
A jak to celé před 60 lety vzniklo? Tehdy se jistí Antonín Pavlíček a František Pacák vsadili, že pokud Slavia postoupí do první ligy, sparťan Pavlíček sveze slávistu Pacáka do Prahy na derby.
Jak asi tušíte, Slavia nakonec postoupila.
Význam celé události tehdy umocnilo, že derby v roce 1965 bylo prvním vzájemným zápasem obou klubů pod starými jmény – oba se totiž musely po nástupu komunismu nuceně přejmenovat. Sparta na Spartak Praha Sokolov, její rival na Dynamo Praha.
A před letošním derby se skupina nadšenců rozhodla, že si pouť na derby trakařem sami vyzkouší, byť samozřejmě s menšími úpravami. Zatímco Pavlíček s Pacákem tehdy byli dva, tentokrát vyrazila skupinka lidí, kteří se v průběhu cesty střídali.
„Protože asi bychom to těžko zvládali. To, co předvedl pan Pavlíček s panem Pacákem, je obdivuhodný výkon. Ono i sedět na trakaři přes 140 kilometrů není sranda,“ říkal jeden z účastníků pochodu, jednasedmdesátiletý Milan Skrbek.
A nakonec zdárně dorazili.