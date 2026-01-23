Ledecká po návratu na snowboard ovládla kvalifikaci, dál jde i Maděrová

Trojnásobná olympijská vítězka Ester Ledecká při svém prvním startu v této sezoně Světového poháru ve snowboardingu ovládla kvalifikaci na paralelní obří slalom v rakouském Simonhöhe. Další česká reprezentantka Zuzana Maděrová byla sedmá. Vyřazovací jízdy začnou ve 13 hodin.

Ester Ledecká v kvalifikaci snowboardového paralelního slalomu na mistrovství světa ve Svatém Mořici. | foto: Czech Ski & Snowboard / Bóša

Ledecká, která v této sezoně zatím závodila jen na lyžích, vyhrála kvalifikaci o 27 setin sekundy před Italkou Lucií Dalmassovou. Její první soupeřkou odpoledne bude Švýcarka Flurina Bätschiová. Maděrová, jež se v prosinci dvakrát prosadila na stupně vítězů a ve Světovém poháru je pátá, bude o postup do čtvrtfinále bojovat s jinou švýcarskou snowboardistkou Julií Zoggovou, dvojnásobnou mistryní světa.

Pro Ledeckou, která bude v únoru usilovat o třetí olympijské zlato na snowboardu, je to první závod na snowboardu od březnového mistrovství světa. Ve Svatém Mořici vyhrála paralelní obří slalom a získala stříbro v paralelním slalomu.

Mezi muži Adam Počinek kvalifikací v Simonhöhe neprošel.

