Snowboardcrossař Choura skončil ve čtvrtfinále. Houser o krok dříve

  14:08aktualizováno  14:28
Český snowboardcrossař Kryštof Choura doputoval v olympijském závodě v Livignu do čtvrtfinále, ale tam už byli soupeři nad jeho síly. Ještě o krok dříve soutěž opustil Radek Houser.
Kryštof Choura z Česka během osmifinále mužů ve snowboardcrossu. (12. února...

Kryštof Choura z Česka během osmifinále mužů ve snowboardcrossu. (12. února 2026) | foto: Lindsey WassonReuters

Lucas Eguibar Breton ze Španělska v akci ve snowboardcrossu (12. února 2026)
Nathan Pare ze Spojených států v akci (12. února 2026)
Radek Houser (29) během osmifinále mužů ve snowboardcrossu. (12. února 2026)
Radek Houser (29) během osmifinále mužů ve snowboardcrossu. (12. února 2026)
V kvalifikaci oba reprezentanti skončili po první jízdě mimo první dvacítku a absolvovali s deseti dalšími soupeři ještě jedno kolo.

Choura byl klasifikován na 24. a ve své osmifinálové jízdě se utká například s exmistrem světa Jakobem Duskem z Rakouska nebo stříbrným medailistou z her v Pchjongčchangu 2018 Jarrydem Hughesem z Austrálie. Houser byl mezi 32 účastníky 29. a jeho soupeři budou domácí obhájce bronzu Omar Visintin či předloňský světový šampion Jonas Chollet z Francie.

Vyřazovací jízdy začaly v Livignu úspěchem Kryštofa Choury, který v osmifinálové rozjížďce obsadil druhé místo, ale ve čtvrtfinále na trojici soupeřů nestačil, cílem projel na nepostupovém čtvrtém místě.

