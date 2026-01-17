Adamczykovou zastavila ve čtvrtfinále kolize, Hrůšová jela v Číně malé finále

Adamczyková, která má z OH ještě bronz z Pchjongčchangu 2018, začala v Tung-pej-ja druhou příčkou v kvalifikaci. Ve vyřazovacích jízdách jela jen čtvrtfinálovou, v níž ji srazila v klopence padající Italka Michela Moioliová. Nakonec na incident doplatila diskvalifikací původně první Léa Castaová z Francie, protože neprojela správně branku.
„Bylo by super, kdyby se mi povedl nějaký pěkný výsledek, což se dnes nepovedlo. Starty ode mě nebyly dobré, to musím do zítra změnit. A potom bohužel holka přede mnou spadla, byl přede mnou oblak sněhu a já jsem čekala, co se stane. Vůbec nic jsem neviděla,“ řekla v nahrávce pro média Adamczyková.
„V tom oblaku jsem neměla možnost to nijak řešit. Jen jsem čekala, jestli do ní narazím, nebo ne, což se stalo. Zítra to snad bude lepší. Chtěla bych zlepšit starty a zbytek trati uvidíme,“ doplnila Adamczyková.
Hrůšová se stala vítězkou jízdy, Moioliová postoupila s ní a Adamczyková byla třetí. Mladá česká snowboardistka pak v malém finále dojela poslední, maximem Hrůšové tak zůstala pátá příčka z Gruzie z loňského března.
„Osmé místo je úplně úžasný výsledek. Bohužel nemůžu říct, že stejně úžasné bylo moje ježdění. Mám velký prostor, kam se zlepšovat. Strašně jsem si ale dnešní závod užila,“ uvedla Hrůšová.
„Je škoda, že se nepovedlo postoupit i Evce. Myslím, že jsme na to měly obě. Mám dnes ještě čas se na to pořádně podívat na videu, do zítra vše zlepšit, zchladit hlavu a zítra předvést můj plný potenciál,“ doplnila.
Šestadvacáté vítězství v kariéře v SP oslavila Britka Charlotte Bankesová, mezi muži v sobotu triumfoval Rakušan Jakob Dusek. Český reprezentant Kryštof Choura vypadl v osmifinále.
Světový pohár ve snowboardcrossu
Tung-pej-ja (Čína)
Muži: 1. Dusek (Rak.), 2. Grondin (Kan.), 3. Lambert (Austr.), ...30. Choura, v kvalifikaci 43. Kubičík (oba ČR).
Průběžné pořadí SP (po 2 ze 13 závodů): 1. Lambert 120, 2. Grondin 116, 3. Dusek 113, ...34. Choura 6, 39. Kubičík 1.
Ženy: 1. Bankesová (Brit.), 3. Baffová (Austr.), 3. Trespeuchová (Fr.), ...8. Hrůšová, 9. Adamczyková (obě ČR).
Průběžné pořadí SP (po 2 ze 13 závodů): 1. Baffová 140, 2. Moioliová (It.) 130, 3. Bankesová 129, ...8. Adamczyková 74, 13. Hrůšová 40.