Adamczyková se napodruhé protáhla do semifinále, v závodě SP v Číně byla sedmá

Dvojnásobná mistryně světa Adamczyková byla nejrychlejší v kvalifikaci. Ve čtvrtfinále se jí vydařil start a navíc v jedné z prvních zatáček spadly dvě její soupeřky, takže si s Francouzkou Chloé Trespeuchovou bezpečně jely pro postup. Dvaatřicetiletá česká reprezentantka pak sice po vlastní jezdecké chybě spadla, ale zvedla se a navzdory více než šestisekundové ztrátě postoupila.
Do boje o medaile se ale ani ve svém třetím závodě v sezoně nepropracovala. V semifinále se po špatném startu propadla a dojela čtvrtá. V malém finále odstartovala lépe, ale ve druhé klopené zatáčce se dostala mezi dvě soupeřky a olympijská šampionka Moioliová do ní ze strany najela.
Adamczykovou to rozhodilo a projela cílem čtvrtá, ale okamžitě signalizovala protest. Na rozdíl od soboty, kdy ji Moioliová srazila svým pádem, tentokrát italská jezdkyně trest dostala. Jury ji odsunula na poslední místo v malém finále, které původně vyhrála.
Druhá česká reprezentantka Karolína Hrůšová, jež v sobotu skončila osmá, dnes po 18. místě v kvalifikaci do vyřazovacích bojů nepostoupila. Do hlavní části mužského závodu se z českého týmu dostal pouze Jan Kubičík, jenž vypadl v osmifinále. Kryštof Choura obsadil v jednokolové kvalifikaci 45. místo a neuspěl.
Závody Světového poháru ve snowboardcrossu
Tung-pej-ja (Čína)
Muži: 1. Lambert (Austr.), 2. Hämmerle (Rak.), 3. Pare (USA), ...25. Kubičík, v kvalifikaci 45. Choura (oba ČR).
Průběžné pořadí SP (po 3 ze 13 závodů): 1. Lambert 220, 2. Grondin (Kan.) 161, 3. Chollet (Fr.) 143, ...37. Kubičík 9, 40. Choura 6.
Ženy: 1. Niraniová-Pereiraová, 2. Trespeuchová (obě Fr.), 3. Bankesová (Brit.), ...7. Adamczyková, v kvalifikaci 18. Hrůšová (obě ČR).
Průběžné pořadí SP (po 3 ze 13 závodů): 1. Bankesová 189, 2. Baffová (Austr.) 185, 3. Niraniová-Pereiraová 177, ...7. Adamczyková 110, 13. Hrůšová 55.