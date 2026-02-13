Adamczyková je ve snowboardcrossu olympijskou vítězkou ze Soči 2014, o čtyři roky později si z Pchjongčchangu odvezla bronz. Od té doby si prošla zlomeninami obou kotníků, kvůli kterým přišla o hry v Pekingu, vdala se a stala se maminkou.
ONLINE: Snowboardcross žen na ZOH, kvalifikace
Sledujeme v podrobné reportáži od 10:00
Syna Kryštofa má s sebou i na olympiádě a v pátek se může zařadit mezi české medailové mámy. V cestě jí budou stát dvě kvalifikační jízdy, tři vyřazovací a pak snad až soupeřky ve velkém finále. Formu na další skvělý výsledek dvaatřicetiletá snowboardistka s namalovaným knírem jistě má.
Minimálně pro kvalifikaci jí bude dělat společnost teprve osmnáctiletá Hrůšová. Ještě před třemi lety startovala na olympiádě dětí a mládeže, kde vyhrála snowboardcross mezi staršími dívkami. Tentokrát se představí v nabitější konkurenci.
Obhájkyně zlata z Pekingu Lindsey Jacobellisová v Livignu je, ovšem pouze jako divačka. Do dějiště olympiády si odskočila z mateřské dovolené.
Snowboardcross žen na ZOH, finále
Závod sledujeme od 13:30 ONLINE
Stříbrná medailistka z Pekingu Chloé Trespeuchová se už také stihla stát maminkou, v kariéře ale pokračuje úspěšně dál a v pátek patří mezi favoritky.
Papírově největší aspirantkou na zlato je pak Charlotte Bankesová, která vede hodnocení Světového poháru.
