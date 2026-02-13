Snowboardcross na ZOH ONLINE: Adamczyková má před sebou kvalifikaci

Autor:
  8:36aktualizováno  8:36
V rámci pátečního programu zimních olympijských her absolvují svůj závod v Livignu snowboardcrossařky, mezi kterými jsou v Itálii také Eva Adamczyková a Karolína Hrůšová. Kvalifikace začíná už v 10:00 a můžete ji sledovat podrobně v naší online reportáži.

Eva Adamczyková během snowboardcrossového tréninku v italském Livignu. (6. února 2026) | foto: Reuters

Adamczyková je ve snowboardcrossu olympijskou vítězkou ze Soči 2014, o čtyři roky později si z Pchjongčchangu odvezla bronz. Od té doby si prošla zlomeninami obou kotníků, kvůli kterým přišla o hry v Pekingu, vdala se a stala se maminkou.

ONLINE: Snowboardcross žen na ZOH, kvalifikace

Sledujeme v podrobné reportáži od 10:00

Syna Kryštofa má s sebou i na olympiádě a v pátek se může zařadit mezi české medailové mámy. V cestě jí budou stát dvě kvalifikační jízdy, tři vyřazovací a pak snad až soupeřky ve velkém finále. Formu na další skvělý výsledek dvaatřicetiletá snowboardistka s namalovaným knírem jistě má.

Minimálně pro kvalifikaci jí bude dělat společnost teprve osmnáctiletá Hrůšová. Ještě před třemi lety startovala na olympiádě dětí a mládeže, kde vyhrála snowboardcross mezi staršími dívkami. Tentokrát se představí v nabitější konkurenci.

Obhájkyně zlata z Pekingu Lindsey Jacobellisová v Livignu je, ovšem pouze jako divačka. Do dějiště olympiády si odskočila z mateřské dovolené.

Snowboardcross žen na ZOH, finále

Závod sledujeme od 13:30 ONLINE

Stříbrná medailistka z Pekingu Chloé Trespeuchová se už také stihla stát maminkou, v kariéře ale pokračuje úspěšně dál a v pátek patří mezi favoritky.

Papírově největší aspirantkou na zlato je pak Charlotte Bankesová, která vede hodnocení Světového poháru.

I jejich počínání můžete sledovat v podrobné reportáži.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.