Japonští snowboardisté vládli Big Airu, olympijské zlato má Kimura

Autor: ,
  21:41
Japonští snowboardisté ovládli na olympijských hrách soutěž v disciplíně Big Air. Zlato v Livignu získal jednadvacetiletý Kira Kimura před úřadujícím mistrem světa Rjomou Kimatou. Obhájce titulu z Pekingu Su I-ming z Číny se musel spokojit s bronzem.
Vítězný Japonec Kira Kimura. (7. února 2026)

Vítězný Japonec Kira Kimura. (7. února 2026) | foto: AP

Olympijský vítěz v big airu Kira Kimura z Japonska. (7. února 2026)
Olympijský vítěz v big airu Kira Kimura z Japonska. (7. února 2026)
Stříbrný medailista z big airu Japonec Ryoma Kimata. (7. února 2026)
Medailisté z olympijského závodu v big airu - z leva stříbrný Japonec Ryoma...
17 fotografií

Kimura předvedl nejlepší skok prvního kola a po pokaženém druhém pokusu musel zabojovat v závěrečné sérii.

V ní ale předchozí zaváhání suverénně odčinil a nejlepším skokem celého dne, za který získal 90,50 bodu, hodnocení ovládl. Zvítězil ziskem 179,50 bodu.

Kimata ve třetím kole útočil na zlepšení skóre marně a se 171,50 bodu bral stříbro.

Jednadvacetiletý Su I-ming ziskem bronzu zkompletoval olympijskou medailovou sbírku. Před čtyřmi lety před domácím publikem vedle zlata v Big Airu vybojoval i stříbro ze slopestylu.

Český reprezentant Jakub Hroneš se při premiéře na zimních olympijských hrách do dvanáctičlenného finále disciplíny Big Air nedostal. Ve čtvrteční kvalifikaci obsadil 28. místo.

XXV. zimní olympijské hry

Snowboarding (Livigno)

Big Air muži - finále: 1. Kimura 179,50, 2. Kimata (oba Jap.) 171,50, 3. Su I-ming (Čína) 168,50, 4. Martin (USA) 163,00, 5. Matteoli (It.) 162,50, 6. Menzies (N. Zél.) 169,75, ...v kvalifikaci 28. Hroneš (ČR) 86,00.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.