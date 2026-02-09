Při olympijské premiéře skončila Záveská sedmnáctá v kvalifikaci Big Airu

Devatenáctiletá freestyle snowboardistka Laura Záveská obsadila při své premiéře na olympijských hrách 17. místo v kvalifikaci Big Airu a do finále se nedostala. O medaile se v Livignu utká v pondělí dvanáct závodnic. Záveskou po třech kvalifikačních skocích, z nichž se sčítaly dva nejlepší, dělilo od postupu devět a čtvrt bodu.
Česká reprezentantka Laura Záveská ve vzduchu při kvalifikaci na Big air (8. února 2026) | foto: ČTK

Laura Záveská ve vzduchu při kvalifikaci na Big air (8. února 2026)
Laura Záveská padá při kvalifikaci na Big air (8. února 2026)
Finská závodnice Eveliina Takaová na Big air (8. února 2026)
Juniorská mistryně světa ve slopestylu z roku 2024 předvedla nejlepší skok ve druhém kole.

Za frontside 1080 dostala známku 80,50 bodu a vrátila se do hry o postup. V závěrečném kole ale na postupovou dvanáctku útočila marně.

„Ve třetí jízdě jsem dělala switch back 9 (switch backside 900). Bohužel jsem měla míň rychlosti než normálně, takže jsem si trochu sáhla na zem. Tam ty bodíky utekly,“ řekla Záveská.

Z průběžného 25. místa mezi 29 snowboardistkami si nakonec polepšila na sedmnácté, celkem získala 144,45 bodu.

„Bylo to super. Vím, že jsem se mohla dostat i do finále, takže mě to trošku zamrzelo, ale odjela jsem dva triky na olympiádě, což se moc lidem nepovede. Takže mám megaradost,“ zářila Záveská.

Postarala se o čtvrtý nejlepší český výsledek mezi freestyle snowboardistkami na olympijských hrách, Šárka Pančochová má na kontě 5., 14. a 16. místo.

Kvalifikaci v Livignu vyhrála novozélandská spolufavoritka Zoi Sadowská-Synnottová, jež má z OH v Big Airu stříbro z Pekingu a bronz z Pchjongčchangu. Šanci na zlatý hattrick drží devátá Rakušanka Anna Gasserová.

XXV. zimní olympijské hry

Snowboarding (Livigno)

Ženy:
Big Air - kvalifikace: 1. Sadowská-Synnottová (N. Zél.) 172,25, 2. Muraseová (Jap.) 171,25, 3. Brookesová (Brit.) 167,00, ...17. Záveská (ČR) 144,25 - nepostoupila do finále.

