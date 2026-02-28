Šampionka Maděrová se vrací do závodů. Vyhrála kvalifikaci v Krynici

Vyřazovací jízdy jsou na programu od 13:30. Dvaadvacetiletá Maděrová může zaútočit na premiérové vítězství v závodě Světového poháru.
Zatím byla nejlépe dvakrát druhá a třikrát třetí. V průběžném hodnocení seriálu je pátá.
Získejte všechny články
jen za 99 Kč/měsíc
Vyřazovací jízdy jsou na programu od 13:30. Dvaadvacetiletá Maděrová může zaútočit na premiérové vítězství v závodě Světového poháru.
Zatím byla nejlépe dvakrát druhá a třikrát třetí. V průběžném hodnocení seriálu je pátá.
ManpowerGroup s.r.o.
Praha
nabízený plat: 45 000 - 46 000 Kč