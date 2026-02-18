Zlatý dárek k 22. narozeninám. Su I-ming ovládl olympijské finále slopestylu

Olympijský závod snowboardistů ve slopestylu vyhrál v den svých 22. narozenin Číňan Su I-ming a po bronzu z Big Airu získal na hrách v Itálii druhou medaili. Druhý v Livignu byl Japonec Taiga Hasegawa, třetí Američan Jake Canter.
GZlatý medailista Su I-ming z Číny oslavuje své vítězství po finále mužského snowboardového slopestylu. (18. února 2026) | foto: Rebecca BlackwellAP

Jakub Hroneš skončil v nedělní kvalifikaci na 21. místě. Bez české účasti bude od 14:30 i finále žen, které bylo kvůli silnému větru a sněžení přeloženo z úterý. Juniorská mistryně světa z roku 2024 Laura Záveská v kvalifikaci obsadila 23. příčku.

Su I-ming nejlepší výkon předvedl už v první jízdě, za kterou dostal 82,41 bodu, a ukončil v Itálii čekání čínských sportovců na zlatou medaili. Hasegawa na druhém místě od rozhodčích obdržel známku 82,13, Canter si bronz zajistil posledním pokusem za 79,36.

Su I-ming si spravil chuť po zklamání z her v Pekingu, kde skončil druhý poté, co rozhodčí přehlédli chybu u vítězného Maxe Parrota z Kanady. Celkem má na kontě už čtyři olympijské medaile, před čtyřmi lety triumfoval v Big Airu.

XXV. zimní olympijské hry

Snowboarding (Livigno)

Muži - slopestyle: 1. Su I-ming (Čína) 82,41, 2. Hasegawa (Jap.) 82,13, 3. Canter (USA) 79,36, 4. Kleveland (Nor.) 78,96, 5. Allemand (Fr.) 76,95, 6. Gerard (USA) 76,60, ...v kvalifikaci 21. Hroneš (ČR).

14:30 ženy.

Zlatý dárek k 22. narozeninám. Su I-ming ovládl olympijské finále slopestylu

GZlatý medailista Su I-ming z Číny oslavuje své vítězství po finále mužského...

