Týmová soutěž startuje rovnou čtvrtfinálovými jízdami. Adamczyková s Chourou jedou v té třetí s číslem 11 a modrým rozlišovákem.
Hrůšová a Houser nastoupí ve čtvrtém čtvrtfinále s číslem 15 a žlutým rozlišovákem.
Dva týmy má také Austrálie, Itálie a Spojené státy, Francie má týmy dokonce tři. Adamczyková s Chourou jedou proti Francouzům, Američanům a Italům, přičemž v domácím týmu je i bronzová medailistka z pátku Michela Moioliová.
Hrůšová s Chourou jedou proti Australanům, Němcům a Francouzům a na Hrůšovou nečeká nic lehkého – společně s ní budou ve startovní bráně páteční vítězka Josie Baffová a francouzská favoritka Chloe Trespeuchová.
Trať v závodě smíšených dvojic absolvují nejprve muži a podle rozestupů v cíli pak startují ženy.
Zlato v Pekingu získali Američané Lindsey Jacobellisová a Nick Baumgartner – ten je v závodě i tentokrát, ve třetím čtvrtfinále nastoupí s Faye Thelenovou. Stříbro získali Italové Moioliová s Omarem Visintinem. Ten v neděli jede v prvním čtvrtfinále se Sofií Groblechnerovou a Moioliové dělá parťáka Lorenzo Sommariva.
V Pekingu bronzový Eliot Grondin nyní místo s Maryetou Odineovou startuje s Audrey McManimanovou ve druhém čtvrtfinále.