Snowboardcross na ZOH ONLINE: Adamczyková bojuje v týmové soutěži

  13:45aktualizováno  13:45
Dva dny po parádní stříbrné jízdě se Eva Adamczyková zapojí do olympijského dění ještě jednou. Na snowboardcrossové trati v Livignu se představí v týmové soutěži společně s Kryštofem Chourou. V boji o medaile je i druhý český pár – Karolína Hrůšová a Radek Houser. Závod začíná ve 13:45 a můžete ho sledovat v naší online reportáži.

Česká reprezentantka Eva Adamczyková (v červeném) ve finále snowboardcrossu vybojovala druhé místo. (13. února 2026) | foto: Reuters

Týmová soutěž startuje rovnou čtvrtfinálovými jízdami. Adamczyková s Chourou jedou v té třetí s číslem 11 a modrým rozlišovákem.

Hrůšová a Houser nastoupí ve čtvrtém čtvrtfinále s číslem 15 a žlutým rozlišovákem.

Dva týmy má také Austrálie, Itálie a Spojené státy, Francie má týmy dokonce tři. Adamczyková s Chourou jedou proti Francouzům, Američanům a Italům, přičemž v domácím týmu je i bronzová medailistka z pátku Michela Moioliová.

Hrůšová s Chourou jedou proti Australanům, Němcům a Francouzům a na Hrůšovou nečeká nic lehkého – společně s ní budou ve startovní bráně páteční vítězka Josie Baffová a francouzská favoritka Chloe Trespeuchová.

Trať v závodě smíšených dvojic absolvují nejprve muži a podle rozestupů v cíli pak startují ženy.

Zlato v Pekingu získali Američané Lindsey Jacobellisová a Nick Baumgartner – ten je v závodě i tentokrát, ve třetím čtvrtfinále nastoupí s Faye Thelenovou. Stříbro získali Italové Moioliová s Omarem Visintinem. Ten v neděli jede v prvním čtvrtfinále se Sofií Groblechnerovou a Moioliové dělá parťáka Lorenzo Sommariva.

V Pekingu bronzový Eliot Grondin nyní místo s Maryetou Odineovou startuje s Audrey McManimanovou ve druhém čtvrtfinále.

