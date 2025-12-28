Bitva pohlaví pro bouřliváka Kyrgiose. Sabalenkovou přehrál ve dvou setech

  19:20
Tenisovou Bitvu pohlaví vyhrál Nick Kyrgios. Světovou jedničku Arynu Sabalenkovou porazil v exhibičním utkání s upravenými pravidly dvakrát 6:3. V dubajském hledišti bylo 17 000 diváků, mezi celebritami se objevil například brazilský fotbalista Ronaldo.
Zápas trval 77 minut. Kyrgios, někdejší třináctý hráč světového žebříčku, v něm zvítězil, třebaže mu běloruská soupeřka třikrát sebrala servis. Podle agentury AFP nemusel třicetiletý Australan ani příliš běhat nebo tvrdě trefovat míč, i když nebylo jasné, zda to bylo kvůli menšímu kurtu Sabalenkové. Zkusil i podání spodem a výměnu nakonec vyhrál.

„Je to skvělá šampionka,“ ocenil soupeřku Kyrgios. I sama Sabalenková byla spokojená a hned nepřímo nabídla odvetu. „Podala jsem skvělý výkon. Miluju odvety a výzvy, ráda bych si znovu zahrála,“ řekla tenistka, která do haly vtančila v třpytivém plášti na tóny slavné písně Eye of the Tiger.

Sedmadvacetiletá Sabalenková je držitelkou čtyř grandslamových titulů. Kyrgios si v roce 2022 zahrál finále Wimbledonu, v posledních letech ale hrál kvůli zdravotním potížím jen sporadicky a v žebříčku klesl až do sedmé stovky.

Název exhibičního zápasu odkazoval na slavné utkání z roku 1973, v němž Billie Jean Kingová v Houstonu porazila 6:4, 6:3, 6:3 někdejšího grandslamového šampiona, pětapadesátiletého Bobbyho Riggse.

