Souček: Tři minuty zničily pohled na český fotbal. Závěr derby se dostal i do kabiny

„Dostalo se to až sem. I všichni kluci v šatně to viděli,“ kývl v rozhovoru pro Canal+ Sport, když vzpomínal na záběry fanoušků, kteří v závěru derby předčasně vběhli na trávník a někteří z nich tam napadli tři hráče soupeře.
Zbývaly pouze tři minuty. Pokud by Slavia průběžný výsledek 3:2 udržela, slavila by mistrovský titul. Teď jí místo toho hrozí kontumace, pokuta i zavřený stadion.
„Velká část zápasu se mi líbila, díky výsledku i gólům. Do té doby to bylo derby, jak má být,“ kroutil hlavou po domácí porážce.
V utkání s vedoucím Arsenalem šlo zachraňujícímu se West Hamu o hodně. Na první sestupové příčce ztrácí v neúplné tabulce jediný bod na sedmnáctý Tottenham.
Závěr utkání s Arsenalem však poznamenal neuznaný vyrovnávací gól domácích kvůli faulu při rohovém kopu. Videorozhodčí doporučil sudímu Chrisi Kavanaghovi zhlédnout opakované záběry, ze kterých usoudil, že Davida Rayu při snaze o výskok přidržel útočník Pablo.
„Každý fanoušek fotbalu miluje góly v posledních minutách. Systém VAR je potřeba, ale když rozhodčí hledá deset minut, aby našel malinký faul, tak to je špatně,“ zlobil se Souček.
„Rozhodčí sám říkal, že tam nic neviděl. Arsenal dal takhle desítky gólů jenom v téhle sezoně. Dělají malé fauly, většinou se to nechává, ale teď se tak nestalo. Mrzí mě to, bod by pro nás byl strašně důležitý,“ podotkl.
Po gólu hostujícího Leandra Trossarda z 83. minuty se West Ham tlačil za vyrovnáním, jenže regulérní gól už nevstřelil.
A tak dvě utkání před koncem sezony zůstává na sestupové pozici.