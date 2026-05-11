Souček: Tři minuty zničily pohled na český fotbal. Závěr derby se dostal i do kabiny

Autor: ,
  15:49aktualizováno  15:49
Je jasné, že ta otázka musela padnout. Sám býval v pražských derby proti Spartě výraznou postavou. Na to sobotní by ale i Tomáš Souček, někdejší slávista a český reprezentant, nejraději zapomněl. „Je strašná škoda, že poslední tři minuty zápasu zničí celý pohled na český fotbal,“ hlesl po nedělním utkání West Hamu s Arsenalem (0:1) v anglické Premier League.
Záložník Tomáš Souček z West Hamu (vlevo) bojuje o míč s Mylesem...

Záložník Tomáš Souček z West Hamu (vlevo) bojuje o míč s Mylesem Lewisem-Skellym z Arsenalu. | foto: Reuters

Záložník Tomáš Souček z West Hamu (vlevo) se snaží zastavit průnik Bukaya Saky...
Choreo sparťanských fanoušků během derby se Slavií v Edenu.
Slavističtí fanoušci bezhlavě vbíhají na hřiště, ačkoliv derby se Spartou ještě...
Sobotní utkání Sparty proti Slávii skončilo kvůli slávistickým fanouškům...
43 fotografií

„Dostalo se to až sem. I všichni kluci v šatně to viděli,“ kývl v rozhovoru pro Canal+ Sport, když vzpomínal na záběry fanoušků, kteří v závěru derby předčasně vběhli na trávník a někteří z nich tam napadli tři hráče soupeře.

Zbývaly pouze tři minuty. Pokud by Slavia průběžný výsledek 3:2 udržela, slavila by mistrovský titul. Teď jí místo toho hrozí kontumace, pokuta i zavřený stadion.

„Velká část zápasu se mi líbila, díky výsledku i gólům. Do té doby to bylo derby, jak má být,“ kroutil hlavou po domácí porážce.

V utkání s vedoucím Arsenalem šlo zachraňujícímu se West Hamu o hodně. Na první sestupové příčce ztrácí v neúplné tabulce jediný bod na sedmnáctý Tottenham.

Závěr utkání s Arsenalem však poznamenal neuznaný vyrovnávací gól domácích kvůli faulu při rohovém kopu. Videorozhodčí doporučil sudímu Chrisi Kavanaghovi zhlédnout opakované záběry, ze kterých usoudil, že Davida Rayu při snaze o výskok přidržel útočník Pablo.

Záložník Tomáš Souček z West Hamu (vlevo) se snaží zastavit průnik Bukaya Saky z Arsenalu.

„Každý fanoušek fotbalu miluje góly v posledních minutách. Systém VAR je potřeba, ale když rozhodčí hledá deset minut, aby našel malinký faul, tak to je špatně,“ zlobil se Souček.

„Rozhodčí sám říkal, že tam nic neviděl. Arsenal dal takhle desítky gólů jenom v téhle sezoně. Dělají malé fauly, většinou se to nechává, ale teď se tak nestalo. Mrzí mě to, bod by pro nás byl strašně důležitý,“ podotkl.

Po gólu hostujícího Leandra Trossarda z 83. minuty se West Ham tlačil za vyrovnáním, jenže regulérní gól už nevstřelil.

A tak dvě utkání před koncem sezony zůstává na sestupové pozici.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.