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Pocta pro Mikloška: Souček přinesl jeho dres na hřiště, hráči měli černé pásky

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  22:08aktualizováno  22:08
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Tomáš Souček s dresem zesnulého bývalého brankáře West Hamu Luďka Mikloška před...

Tomáš Souček s dresem zesnulého bývalého brankáře West Hamu Luďka Mikloška před utkáním s Fulhamem. | foto: ČTK

Záložník West Hamu Tomáš Soucek drží dres zesnulého bývalého hráče Luďka...
Hráči West Hamu a Fulhamu uctili minutou ticha zesnulého bývalého hráče a...
Luděk Mikloško v dresu West Hamu.
Luděk Mikloško Londýně v roce 2002.
14 fotografií
Zraněný fotbalový záložník West Hamu Tomáš Souček před utkáním 3. kola Ligového poháru s Fulhamem uctil památku zesnulé klubové legendy brankáře Luďka Mikloška. Prostějovský rodák v pondělí v 64 letech podlehl rakovině. Londýnský klub po Mikloškově skonu oznámil, že se s ním rozloučí ve dvou zápasech.

První vzpomínka se uskutečnila dnes, gólmanově památce pak West Ham věnuje i domácí druholigový duel po reprezentační přestávce na začátku října proti dalšímu jeho bývalému týmu Queens Park Rangers.

Souček, který od zranění na letním mistrovství světa nehraje, dnes před výkopem s Fulhamem přinesl na hřiště Olympijského stadionu Mikloškův dres s číslem jedna. Nejprve se s ním postavil do středového kruhu po bok spoluhráčů a stadionem se rozezněla minuta potlesku.

Poté s ním symbolicky zamířil mezi tři tyče, kde se postavil na brankovou čáru a pozvedl ho před sebe, následně Mikloškův dres položil za branku. Na obrazovkách se mezitím objevila Mikloškova podobizna s letopočty 1961 až 2026. Oba londýnské týmy nastoupily s černými páskami.

Jednatřicetiletý nedávný kapitán národního mužstva Souček označil krajana za nejlepšího gólmana v historii „Kladivářů“ a zároveň za skvělého člověka, s nímž se osobně vždy rád potkal.

Mikloško byl prvním českým hráčem, který se výrazně prosadil v Anglii. Ve West Hamu chytal v letech 1990 až 1998 a připsal si přes 300 startů, později tam dělal i trenéra gólmanů. V Anglii ještě působil v jiném londýnském celku Queens Park Rangers. Za československou a posléze českou reprezentaci v letech 1982 až 1997 odehrál 42 zápasů.

Záložník West Hamu Tomáš Soucek drží dres zesnulého bývalého hráče Luďka Mikloška během minutového potlesku před utkáním s Fulhamem.
Hráči West Hamu a Fulhamu uctili minutou ticha zesnulého bývalého hráče a trenéra Luďka Mikloška před utkáním 3. kola Ligového poháru.
Luděk Mikloško v dresu West Hamu.
Luděk Mikloško Londýně v roce 2002.
14 fotografií
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