Hrozba insolvence nad Dynamem: soud stopnul řízení, jenže se hlásí nový věřitel

O dalším postupu proto rozhodne vrchní soud. ČTK to řekla Markéta Kučerová z českobudějovického krajského soudu.
Majitelkou Dynama České Budějovice je Nneka Edeová, která klub koupila loni. Závazky klubu ovšem většinou vznikly ještě předtím, než jej získala. Edeová kupovala Dynamo, když hrálo ve druhé lize. Nyní klub hraje ve třetí nejvyšší soutěži.
Insolvenční návrh podala 2. října firma, která uvedla, že nedostala zaplaceno za dodané gastronomické zboží. Dynamo nároky věřitele neuznalo, ale o dva týdny později firma vzala svůj návrh na insolvenční řízení zpět, protože ji klub dluh uhradil. Soud proto následně 19. října insolvenční řízení zastavil.
Ve stejnou chvíli se však přihlásil s nárokem bývalý zaměstnanec klubu Libor Matoušek, který uvedl, že mu Dynamo dluží 472 000 korun. Proto nyní musí o dalším postupu v řízení rozhodnout vrchní soud.
Podle insolvenčního řízení však požadují od klubu uhrazení dluhu ještě další dva věřitelé. Stavební společnost žádá 1,4 milionu korun a další společnost požaduje 85 000 korun za zprostředkování peněz od sponzorů.
Českobudějovická radnice delší dobu ostře kritizovala dění v klubu, mimo jiné chování externího spolupracovníka Dynama Davida Jelena, který se v dubnu svlékal před budovou magistrátu a vulgárně nadával náměstkovi českobudějovické primátorky Petru Marošovi.
Klub hraje na stadionu, který patří městu. Radnice Dynamu navíc poskytuje ročně téměř pět milionů korun na údržbu areálu, za což pravidelně vyžaduje vyúčtování. Letos jej klub dodal až po urgenci a s více než měsíčním zpožděním. Město chtělo následně Dynamo od majitelky odkoupit. Edeová to odmítla a radnice jí vypověděla smlouvu z městského stadionu, na němž může hrát Dynamo do konce dubna 2027.
Jihočeský kraj pak navrhl majitelce, že klub koupí za 32,5 milionu korun. Edeová nabídku odmítla.